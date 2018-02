Maquilladora conquista internet con sus videos

Valiente y arriesgada, son algunas de las características de la mujer paraguaya emprendedora. Este es el caso de Analía Brizueña, una joven maquilladora, empresaria y vlogger de Ciudad del Este, que se ha convertido en una figura conocida de las redes sociales gracias a sus videos en donde con carisma y espontaneidad expone sus trabajos y cuenta experiencias de su vida. Hoy, Día de la Mujer Paraguaya, te contamos cómo conquistó el mundo digital.

Analía Briz, como es mayormente conocida, tiene 27 años y es oriunda de Coronel Oviedo, sin embargo, lleva más de 20 años en la capital altoparanaense, por lo que prácticamente es considerada una esteña.

Cuando en Ciudad del Este se habla de maquillaje, su nombre aparece entre los primeros de la lista, pues a pesar de su juventud tiene una experiencia de nueve años en este rubro.

Analía explicó que se inició en el mundo de la cosmética aún siendo estudiante de secundaria, pues era bailarina y como tal, la exigencia de cada presentación era estar maquillada. Al terminar el bachiller, su mamá le propuso estudiar maquillaje por un año para después ingresar a la facultad.

“En ese entonces, no existía el maquillaje como una profesión, pero como me gustaba decidí estudiar ese año. Luego de ese tiempo me inscribí en a la facultad en la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional, terminé mi carrera pero me dedico a esto que es el maquillaje”, contó.

La joven indicó que lo que hizo fue combinar su pasión, el maquillar, con lo que aprendió en la universidad y se arriesgó a lanzar su propia marca de productos como kits de pinceles para maquillaje y pestañas postizas.

“El tema de mis productos nace como una fantasía, y el año pasado me decidí. Lancé mi primera colección de pinceles para maquillar y en honor a mi mamá lleva el nombre de “Nena”, dos modelos de pestañas y otro kit de pinceles que es una colección de verano”. Los productos son hechos en el exterior.

FIGURA CONOCIDA EN REDES SOCIALES INTERNET

A su rol de maquilladora y empresaria se suma el de vlogger y no le ha ido nada mal. En los últimos años se ha afianzado en Internet, pues en Youtube cuenta con 32 mil seguidores, mientras que en Instagram con más de 33 mil.

Analía publica en sus redes sociales videos de tips de maquillaje y hasta como preparar un make up que generalmente lo hace mostrando el paso a paso.

Hoy en día, además de atender en su salón “Analía Briz” ubicado en el Área 4, se dedica a crear contenidos para sus redes. Ella misma graba los videos, los edita y sube a sus cuentas. Su video más famoso tiene más de un millón de reproducciones.

Cuando la empezaron a contactar empresas extranjeras que vieron sus videos decidió apostar por internet. “Internet es la herramienta más grande que tenemos para hacernos conocer y me decidí a trabajar con Instagram. Me informé, hice cursos de marketing digital para así poder llegar a más gente. Nunca aprendemos todo”.

MENSAJE PARA LAS MUJERES

La joven emprendedora dejó un mensaje para las mujeres paraguayas en su día: “En este día tan importante es de agradecimiento; las mujeres son fuente de inspiración para muchísimas personas y sin dudas también lo son para mí. Aprecio cada enseñanza que me dan día tras día. Por eso amo mi trabajo, me permite embellecer aún más los rostros de valientes mujeres, conocer sus historias, batallas y victorias. Feliz día a todas nosotras y que Dios nos bendiga siempre”.

