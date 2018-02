Puenteguýpe 24 de febrero del 2018

La fiscal Zunilda Ocampos, quien ahora se postula como vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios Fiscales, tuvo que recurrir a sus dotes deportistas y otros talentos personales para pedir votos de sus compañeros. Es que como profesional no es precisamente el ejemplo a seguir, al juzgar por los dudosos procedimientos que acostumbra realizar.

**********

Tal vez los vendedores de armas del centro de Ciudad del Este pueden aportar algunos testimonios de la actuación de esta agente que ahora se presenta como una blanca palomita.

**********

La policía se jactó de la detención de un sospechoso de hurto y otros hechos como si fuera que hicieron un gran trabajo. Lo que no contaron fue que el propio sujeto fue llegando a la comisaría. Eso sí es como un servicio a domicilio…. si así no agarran a los delincuentes ya no le agarran a nadie.

