Se burlan de las leyes en nacional de futsal

La federación franqueña de futsal, presidida por Fredy Fernández, se burla de las normativas vigentes, al permitir la libre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estadio, donde se juega el nacional de futsal. La ley 1866 prohíbe la venta y consumo en un radio de hasta 200 metros del sitio del evento.

En la jornada inaugural del certamen, el miércoles pasado, la venta y el consumo eran libres en el polideportivo municipal. Los organizadores montaron una cantina, con exhibidores de cervezas y hasta carteles con las descripciones, lo cual infringe la Ley 2874 y 1866.

El propio fiscal Edgar Torales fue víctima de agresiones verbales de parte de los aficionados, quienes treparon la valla de seguridad. Los que violaron el cerco perimentral se pusieron más nerviosos, con el afán de justificar sus actos.

La venta y consumo de bebidas alcohólicas ponen en riesgo la integridad de las personas, que sanamente y en familia fueron para presenciar el espectáculo deportivo.

La policía, encargada de custodiar los eventos deportivos, hizo la vista gorda a la transgresión de las leyes. En sus narices se expendían las cervezas, pero los agentes ni se inmutaron. Conste que a metros estaba en ministro de Deportes, Víctor Pecci, el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Rolando Alarcón, entre otras autoridades.

Ley del Deporte – 2874/2006

Artículo 71.- La prevención de la violencia en los espectáculos deportivos es responsabilidad del Estado y de las entidades deportivas, en los términos que establezca esta Ley y las leyes especiales.

Artículo 73.- A los efectos de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos.

Ley 1866/2002 – POR LA NO VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS DEPORTIVOS

Artículo 4°.- En los estadios deportivos y zonas aledañas se estará a lo dispuesto en la Ley N° 1642, promulgada el 20 de diciembre de 2000, “Que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y prohíbe su consumo en la vía pública”.

Los comercios ubicados en las zonas aledañas (en un radio de 200 metros) a estadios deportivos, aunque estén habilitados para el efecto, no podrán expender, vender o entregar bebidas alcohólicas desde tres horas antes y hasta la terminación de los eventos deportivos.

Artículo 16.-El que no acate la indicación emanada de la autoridad pública competente, tendiente a mantener el orden y organización del dispositivo de seguridad, será sancionado con prohibición de concurrencia a los estadios deportivos por el término de treinta a noventa días.

Artículo 17.-Las personas que en los estadios deportivos o zonas aledañas se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de estupefacientes o demás drogas peligrosas, serán alejadas y puestas fuera de la zona de seguridad, si otras disposiciones legales no determinan algún procedimiento especial.

