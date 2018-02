Tenso conflicto por ocupación de tierra con cultivos, en Itakyry

Un tenso conflicto por ocupación de tierra se registra en la colonia Carema Guasu, del distrito de Itakyry. Ayer la abogada del dueño de la propiedad afectada denunció que se destruyeron puentes y se construyeron otros accesos clandestinos. Dijo que cuando fue a verificar el lugar, quisieron despojarla de su celular.

La propiedad en cuestión tiene una extensión de 216 hectáreas y pertenece a Esteban Álvarez Villalba, según se determinó en un litigio judicial que llegó a instancias de la Corte Suprema de Justicia. Con eso había recuperado la posesión de su inmueble que según la denuncia estaba ocupado de forma ilegal por Rubén Barreto López. Cuando el inmueble se recuperó se arrendó a Ramón Silvero Gullón, quien a su vez mantiene un litigio con Adison Freiden y en el marco de este juicio la juez Eresmilda Román ordenó el secuestro de los granos. Con esa orden judicial Freiden inició la cosecha de la siembra de soja y el que encabeza el operativo es Barreto López, según la denuncia. Conforme a los datos, este último aprovecha esta orden de secuestro de grano para preparar el terreno para nuevamente ocupar la finca ajena. Ayer a la mañana supuestamente Barreto en compañía de otros labriegos y con acompañamiento policial construyeron un puente, entre su propiedad y el de Álvarez para retirar los granos. La abogada de este último, Blásida Lesme, dijo que era llamativo que no utilicen el acceso principal y que incluso hayan destruido el puente. Agregó que el oficial de justicia, Marcos Duarte se extralimitó en sus funciones, pues en vez de encargarse del secuestro de los granos está acompañando a los extraños en las obras ilegales que realizan en la propiedad ajena. “El señor Barreto se está a provechando de esta orden de secuestro y está construyendo un puente en el límite de la propiedad, eso no contempla la orden judicial”, expresó.

Lesme contó que ayer fue a verificar la obra y encontró a un grupo de desconocidos con acompañamiento policial construyendo el puente. Dijo que se mostraron agresivos y quisieron despojarle de su teléfono celular. “Rubén Barreto se jacta de ser amigo de la juez Eresmilda Román Paiva y mientras ella no le frena va a haber enfrentamiento con derramamiento de sangre”, advirtió.

