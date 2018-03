La inseguridad y la corrupción

Ayer fueron encontrados los cuerpos de Alesio Dresch y su nieto en una fosa común. Una noticia desgarradora que, una vez más, vuelve a conmover a la opinión pública nacional. Hace solo unas semanas como si fuera una película de terror, asistíamos al entierro del cuerpo del menonita Abrahan Ferh, secuestrado y asesinado por el EPP.

En el mismo día de la triste noticia del hallazgo de los cuerpos del abuelo y su nieto, nos enterábamos también que en el Brasil, la policía había incautado un enorme arsenal traficado casi con toda seguridad desde territorio paraguayo, lo que da la pauta de que el crimen organizado goza de buena salud en nuestro país y que tiene la protección del más alto nivel.

No se explica de otra forma que puedan movilizarse por todo el país y llegar hasta los lugares más recónditos del Brasil y del planeta armas y drogas, traficadas por las organizaciones criminales. No hace mucho también se difundía la información de que los Estados Unidos están interesados en la región fronteriza porque manejan informaciones de que la organización criminal Primer Comando da Capital (PCC) tiene vinculaciones con el grupo terrorista Hezbollah y que manejan las rutas del tráfico en la región.

Que el PCC opera en nuestro país no hay ninguna duda. Lo hemos sentido en carne propia durante el asalto a la firma Prosegur, toda la capital del Alto Paraná estuvo en manos de delincuentes durante más de cuatro horas, con la evidente complicidad de la policía y demás organismos de seguridad.

El problema de fondo de la inseguridad en el país es el mismo cáncer que está pudriendo todas las instituciones y hundiendo a la República, la corrupción, y consecuentemente la terrible impunidad. La corrupción está instalada en las más altas esferas de nuestras instituciones y el crimen organizado ya se pega el lujo de tener representantes en el Congreso. Así seguimos saltando de escándalos en escándalos y de sorprendernos con noticias de secuestros, atentados, ejecuciones, robos millonarios y asedio de delincuentes de toda laya, porque no limpiamos nuestras instituciones de la corrupción y seguimos votando para poner en puestos claves a los padrinos de la mafia, que utilizan las instituciones para dar vida a sus negocios turbios. Si la ciudadanía no reacciona y termina con las lacras que pudren la república, seguiremos lamentando más muerte y padeciendo los atracos de las organizaciones criminales.

