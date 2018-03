Tibia sanción de tribunal al club 13 de Junio

La comisión disciplinaria de la federación departamental multó 15 jornales mínimos (unos 900.000 guaraníes) y una fecha de inhabilitación de su estadio al club 13 de Junio, de la Liga Paranaense. El citado organismo adujo que no tuvo elementos suficientes para adoptar medidas severas, pues el informe del árbitro, Julio Colmán, fue muy escueto, conste que dijo que fue agredido. Sin embargo, el futbolista de Minga Porã, Isidro Espínola, declaró y citó a Lucio Silva, Sergio Prieto, Rodrigo Díaz y Edgar López como sus agresores. Estos, empero, negaron participación alguna en hechos de violencia por la Copa de Campeones. El partido entre 13 de Junio y Minga Porã se disputó el 18 de febrero pasado, en Ciudad del Este.

Firmaron la resolución Alex Ramírez, Derlis Daniel Ortiz y Gustavo Benítez Vázquez, refrendado por Derlis Zárate, secretario de la federación regional.

“Es triste ver que beneficien a jugadores que iniciaron la agresión. Es grave lo que sucedió, pero no se toman medidas, en la próxima puede costar una vida. Estoy muy seguro de que volverán a hacer cosas peores, porque son favorecidos por quienes deberían hacer justicia”, dijo Ever Delvalle, presidente de la Liga del Norte.

