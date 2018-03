Afirman que hay calles liberadas para delinquir en el centro de CDE

Algunas calles de Ciudad del Este están liberadas por la Policía para el robo y la estafa, según denunció un taxista. Esto al quejarse de asaltantes y estafadores denominados “pirañitas”. En contrapartida se inició una cacería de los informadores de ventas, que trabajan como comisionistas. Estos aseguran que son criminalizados por una pelea comercial entre los empresarios.

La queja por la inseguridad en la zona céntrica es cada vez más fuerte. En reiteradas ocasiones los turistas fueron blancos de asaltos, estafa y coacción. Los delincuentes se hacen pasar por “guías de turismo” como se llaman a los informadores de ventas que trabajan como comisionistas.

El taxista Santiago Segovia, que trabaja en el microcentro hace más de 26 años indicó que en la zona existen avenidas liberadas para estos delincuentes, “Hay calles que son liberadas en el centro, la impunidad es el padre de la corrupción y les da demasiada impunidad. Hay saltantes y estafadores, que actúan con la complicidad de los dueños de los comercios, y la Policía debe investigar”, expresó.

A su vez, el taxista Valerio Martínez afirmó que se ha creado una asociación ilícita para delinquir con la complicidad de algunos empresarios del comercio, “se ha creado una asociación ilícita para delinquir, en complicidad con los dueños de algunos negocios”, agregó. Dijo que la falta de acción hace sospechar que los delincuentes gozan de protección. “Puedo decir que la Policía Turística es cómplice, y puedo decir que la fiscalía es cómplice también porque no vemos ninguna acción, que queremos una ciudad segura”.

El presidente de la Cooperativa de Trabajadores de la Vía Pública, Nery Chávez, también manifestó que muchas veces los “pirañitas” actúan con la complicidad de la Policía de Turismo.

“Somos testigos de lo que está pasando, nosotros en Ciudad del Este. Hay galerías donde ocurren 5 a 6 asaltos por día, y los “pirañas” son los que les llevan a los turistas, les encierran en una pieza y los asaltan, y estas personas muchas veces actúan con la complicidad de la policía de turismo”, aseveró.

A raíz de estas quejas, autoridades y gremios de un sector de empresarios piden que se acabe con estos trabajadores. Unas 300 personas se dedican a esta actividad de informar a los potenciales clientes, sobre los locales comerciales. Estos a su vez rechazan las denuncias y afirmaron que hace años trabajan como comisionistas, pero ahora un grupo de empresarios quiere acabar con ellos criminalizándolos. Explicaron que como trabajan solo con pequeños comerciantes, los grandes comercios los ven como amenazas por “robarse” los clientes y esa puja por la clientela sería el motivo del conflicto.

Según la intendente, estos trabajadores quienes están tramitando la personería jurídica de su asociación y recurren a la Junta pidiendo apoyo son los mismos que luego son detenidos por los asaltos.

Los asaltantes no solo atacan a turistas, los cambistas también son constantes blancos de asaltos, pese a que siempre hay patrullas de policías. Además de muchos agentes de civil que custodian la zona céntrica, incluso en algunos locales hacen de guardia privada, a pesar de ello, cuando se perpetran los asaltos, coincidentemente los policías no están por la zona.

