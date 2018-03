Inician serie de acciones contra fallo de la Corte del caso “Rome”

Los familiares de Romelia Páez, víctima fatal de una negligencia médica, iniciaron una serie de acciones contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes anularon su propio fallo para librar de culpa y pena a las dos médicas que habían sido condenadas por el caso.

El fallo por el cual la semana pasada la Corte Suprema de Justicia anuló y absolvió a las médicas Sofía Oviedo y Olga Cañete, condenadas a 3 años y 6 meses de cárcel por el homicidio culposo fue atacado ayer por un incidente de nulidad absoluta en la acción presentada por Rolando Segovia, hijo de la fallecida. Segovia señala en su escrito que hubo un atropello judicial al derecho y a la justicia con la absolución que le dieron a las médicas con la resolución firmada por la ministra Miryam Peña y los camaristas José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, quienes integraron la sala Penal de la Corte.

Segovia explicó que la ministra Peña ya estaba recusada cuando dictó el nuevo fallo por lo que impulsarán su juicio político. Además, dijo que denunciarán ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a Waldir Servín y Sánchez, quienes también fueron recusados ayer e igualmente no descarta acciones ante instancias internacionales.

Asimismo, sindicó a la ministra Peña de gustarle mucho el dinero y que habría percibido dádivas para firmar el fallo. “Ya no vamos a recuperar la vida de mi madre que es lo más valioso. Nos ofrecieron dinero en tres oportunidades y como no aceptamos por lo visto se fueron a ofrecerle a los ministros de la Corte. Por lo visto a Mirian Peña, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez les gusta mucho la plata, porque no hay explicación científica ni jurídica para esta sentencia. Son el rostro de la corrupción y de la degradación del Poder Judicial de nuestro país”, expresó.

ANTECEDENTES

Las doctoras Cañete y Oviedo fueron las que recibieron, en el 2009, a Mercedes Romelia Paéz en el hospital de la Fundación Tesãi de Ciudad del Este, por un dolor en la zona abdominal, la medicaron y la paciente murió 16 horas después. Rolando Segovia, dijo que el parte médico decía que su madre murió de una infección generalizada, pero la autopsia reveló que fue una negligencia médicas ya que le aplicaron un medicamento que le causó una reacción alérgica.

Comments