Presentan torneo empresarial

De manera oficial el lunes pasado se llevó a cabo el lanzamiento del torneo amateur a nivel empresarial que se denomina COPA CIDE 2018 en la cual participarán las 32 empresas más importantes de la región y de frontera, tanto paraguayos como brasileños y argentinos, en la rama fútbol 8 vs 8, que se disputará en las instalaciones del Complejo Internacional del Este (CIDE), Km 18, Minga Guazú

Esta actividad se inscribe en el marco del apoyo del CIDE al deporte, la cultura y la generación de valores, así como la integración entre compañeros de trabajo.

Los premios para los mejores ubicados serán: campeón: US$ 6.000 en efectivo, trofeo, medallas. kits de auspiciantes; vicecampeón: US$ 3.000 en efectivo, trofeo, medallas, kits de auspiciantes; tercer puesto: US$ 1.000, trofeo, medallas, kits de auspiciantes; goleador; un botín de oro; valla menos vencida; un guante de oro y a la mejor hinchada; placa de reconocimiento.

El costo de las inscripciones: US$ 800 y la fecha de la misma será hasta el 6 de abril.

Para más información contactar con: (0983) 658510 / (061) 584400 y marketing@complejocide.com.py / www.complejocide.com.py

Comments