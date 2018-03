Cuatro supuestos implicados en crimen de comerciante brasileño

La Fiscalía imputó a cuatro implicados en el asesinato de un comerciante brasileño en Santa Rita. Los sospechosos son: Wellington Pedro de Oliveira, Joice Ribeiro de Oliveira, María Rossana Brítez González y Deuclair Fátima Vellozo, todos procesados por homicidio doloso, omisión de dar aviso de un hecho punible, además de frustración de la persecución y ejecución penal. La última citada está privada de su libertad y con pedido de arresto domiciliario. Mientras que los demás están con pedido de rebeldía y orden de captura. Los cuatro procesados estarían implicados en el crimen del comerciante brasileño Leo Scholl (62), hecho ocurrido en la madrugada del 1 de febrero del 2018, en el barrio Buen Jesús, del distrito de Santa Rita. Wellington Pedro de Oliveira fue imputado como autor del homicidio, mientras que su pareja Joice Riveiro de Oliveira como cómplice. En tanto que Deuclair Fátima Vellozo y María Rossana Brítez González fueron imputadas por la omisión de dar aviso de un hecho punible y frustración, ya que tenían conocimiento del hecho y permitieron escapar a los involucrados en el crimen, al no avisar a la Policía.

La fiscal sostuvo en su imputación que de las investigaciones realizadas se coligen que Joice Riveiro de Oliveira trabajó en la Churrasquería Costelao de Santa Rita, propiedad de la víctima, con quien se involucró con intenciones de sacarle dinero. Más adelante, cuando ya no pudo más quitarle plata, se intentó desentender de la relación, pero ante la insistencia de Leo Scholl, le citaron a la vivienda que alquilaba con su pareja, donde intentaron matarlo asfixiándole con un cinto de cáñamo.

Desde la casa, ubicada en el barrio Buen Jesús, trasladaron a la víctima en el asiento trasero de su propia camioneta, creyendo que ya estaba muerto, hasta el sitio donde se produjo el hallazgo del cadáver. La víctima habría muerto asfixiado con monóxido de carbono, ya que sus asesinos prendieron fueron al rodado con intenciones de incinerarlo. Más tarde, el propio Wellington Pedro de Oliveira habría llamado por teléfono a Deuclair, afirmándole que junto a su hermano Lucas habían matado a Leo Scholl, porque acosaba demasiado a su esposa y que ya no lo iba a molestar más, según la investigación fiscal que derivó en la imputación.

