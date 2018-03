3 de Febrero sucumbe en todas las categorías

Las Divisiones Formativas de 3 de Febrero sucumbieron en todas las categorías. Fue en juego por la quinta fecha del torneo Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los resultados se registraron de la siguiente manera: categoría Sub 14: 6-0, categoría Sub 15: 2-1, categoría Sub 16: 3-0, categoría Sub 17: 5-2, categoría Sub 18: 2-1 y en la categoría Sub 19: 2-1.

Una vez más, los esteños no pudieron conseguir el triunfo y marchan en las últimas posiciones de la tabla de puntuaciones. Los compromisos se disputaron en cancha de Sol del Este.

En la siguiente fecha, la sexta, el equipo del Este medirá a Capiatá.

Comments