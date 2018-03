Plan de instalar casino en un inmueble del Estado no fue abandonado por completo

Tras la derrota del equipo de Horacio Cartes y Javier Zacarías Irún, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) había comunicado la suspensión del proyecto de instalar un casino hotel en el predio de 11 hectáreas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), ubicado en la zona primaria del Puente de la Amistad. Sin embargo, se sospecha que el plan es reflotado para instalarlo en lo que queda en el predio de las 9 hectáreas.

El entonces titular de la Conajzar, Javier Balbuena, había afirmado que la cancelación del proyecto se debe a un conflicto judicial entre la ANNP y otra empresa privada por la concesión del valioso inmueble. Sin embargo, la versión extraoficial había indicado que se debe a la derrota del cartismo en Alto Paraná, zona considerada feudo de los Zacarías, quienes estarían detrás del plan.

Desde entonces, se había confirmado que en definitiva el plan quedó cancelado e incluso la Aduana suspendió su mudanza desde la zona primaria del Puente de la Amistad a un puerto privado del Km 10 para liberar espacio para la construcción del casino hotel.

Sin embargo, con la renuncia de Javier Balbuena para nombrar a Óscar Ramón Portillo Martínez como presidente de la Conajzar se sospecha que se podría reflotar el plan.

Al decir del senador Juan Carlos Galaverna, a Balbuena le hicieron renunciar en el cargo para nombrar a otro que sea capaz de firmar la concesión de una empresa de apuesta deportiva al que se le vincula al político esteño Javier Zacarías Irún.

El plan de la instalación del casino-hotel en el predio de la ANNP donde se albergan elementos históricos de la ciudad como el hito fundacional también se atribuye a los Zacarías. Según los datos, el proyecto sería trasladado en lo que queda del predio de las 9 hectáreas para su ejecución. El abogado Nicolás Russo, quien en representación de los funcionarios de Puertos había denunciado el plan de despojo del predio de esta institución, dijo que no sería extraño que quieran instalar el casino en lo que queda de las 9 hectáreas. Este inmueble había sido expropiado para la ubicación de mesiteros, pero terminó en manos de empresarios. No obstante, señaló que en este caso se deberá hacer un nuevo llamado a licitación y que hasta la fecha no hay información oficial al respecto.

