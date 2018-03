Abogado procesado por violencia, por segunda vez

Un abogado procesado por violencia familiar supuestamente siguió acosando a su víctima y no respetó la prohibición de acercarse. Fue imputado, por segunda vez por el mismo hecho, además por desacato de una orden judicial y otros hechos. Se trata de Ángel Erico Ramírez, quien había sido acusado de rasurar la cabeza a su esposa para luego tomarle fotos y burlarse de la misma.

El fiscal Guillermo Ortega imputó al citado abogado por coacción, violencia familiar y desacato a una orden judicial. De igual modo, el representante de la sociedad requirió la prisión preventiva del profesional del foro, quien se encuentra recluido en la sede de la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del juzgado penal de garantías.

Según la investigación, el martes pasado a las 19:15 horas aproximadamente, Ángel Erico fue hasta la casa de su exesposa, la también abogada Norma Beatriz Báez Santacruz, en el kilómetro 16 Acaray, de Minga Guazú. La dueña de casa le reclamó su presencia en el lugar, considerando que el mismo posee una orden judicial de prohibición de acercamiento, conforme al oficio de fecha 27 de febrero del 2018, emanada por el Juzgado de Paz de Minga Guazú.

Ante tal circunstancia, la mujer pidió a su hijo que filmara con su teléfono celular lo sucedido y ante esta acción el abogado comenzó a agredir a su hijastro, quien sufrió lesiones en sus brazos y cuello, conforme el diagnóstico médico. Luego, Ramírez abordó su automóvil Mercedes Benz, de color rojo, y se encerró. Luego, fue rodeado por agentes policiales quienes fueron alertados sobre la situación. Finalmente, el hombre fue reducido y ahora está procesado por los tres hechos punibles.

Con anterioridad, el fiscal Miguel Ángel Alvarenga había imputado por violencia familiar al profesional del derecho, tras una denuncia presentada por su esposa. La mujer declaró que desde que se unió en matrimonio con Erico Ramírez sufrió maltratos físicos y sicológicos, que se convirtieron en una constante amenaza para su vida y de sus hijos menores de 5 y 9 años. Manifestó que para evitar las agresiones solía abandonar la vivienda familiar y refugiarse en las casas de sus hermanos, pero el hombre no dejaba de atacarla con improperios por teléfono, incluso la atropellaba sin importar el lugar donde se encuentre. Añadió que el agresor solía referirse a su persona en forma denigrante, tratando de degradar su condición de mujer.

La última agresión ocurrió en marzo del año pasado, oportunidad en que Erico Ramírez supuestamente sujetó del cuello a Norma Beatriz Báez y le rasuró la cabeza. Luego, la obligó a sentarse en la vereda de su casa y seguidamente le tomó imágenes fotográficas para exponerla a la burla de su familia y de la sociedad, según sostiene la imputación.

Tras su procesamiento, el encausado fue remitido a prisión, aunque luego obtuvo medidas menos gravosas y ahora nuevamente la Fiscalía requirió su encarcelamiento.

Denuncia por hurto

Familiares del abogado Ángel Erico Ramírez explicaron que el profesional del foro no se acercó a la víctima con intenciones de perturbarla. Dijeron que Ramírez había denunciado el hurto de sus pertenencias de la casa contigua a la de su expareja, Norma Beatriz Báez, donde tiene guardados varios objetos de valor. Ramírez sospecha que sus cosas fueron llevadas por Báez. El martes pasado, supuestamente vecinos le alertaron de que sus cosas se estaban trasladando de la casa de su expareja en un camión por lo que llamó a la Policía y acudió al lugar para verificar. “Él no sabía si ella estaba o no en la casa, su prohibición es acercarse a ella y no a la casa. Cuando llegaron los policías a quienes pidió auxilio para que revisen el camión, terminaron deteniéndolo. Ella (la denunciante) solo quiere perjudicarle. No revisaron el camión y no hicieron nada por su denuncia por hurto”, expresó la familiar.

