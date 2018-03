Liga Minguera abrirá su torneo el 8 de abril

La inauguración del campeonato minguero de fútbol será el 8 de abril venidero. La sede de la apertura resta definirse, de la cual se hará cargo el club Guaraní por su condición de último campeón del certamen.

Ese día se cumplirán solamente los actos ceremoniales, como es tradicional, la primera fecha se jugará íntegramente el 15 de abril, en la categoría primera y sub 20. Esta temporada, la denominación del campeonato será Cincuentenario de Minga Guazú y estar en juego la Copa Padre Guido Coronel.

En el grupo A están Guaraní, Oriental, El Triunfo, San Francisco y San Roque. En la serie B se encuentran 8 de Diciembre, Minga Guazú, Humaitá, Pa’i Coronel y Deportivo 22. En la llave C están Don Bosco, Unión Agrícola, Santa Mónica, 30 Unidos y Boquerón.

El Mensú, que se reactivó el año pasado, con intenciones de competir esta temporada, al final no jugará el campeonato.

Comments