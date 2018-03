Concreta estafa de US$ 8.000 durante una charla con café

Un joven de 26 años que estafó US$ 8.000 a un turista brasileño fue detenido en la zona céntrica de Ciudad del Este. El sospechoso es Marcos Antonio Tillería Martínez, quien en una charla con café le convenció al extranjero que le pague la citada suma por un lote de piezas de computadoras. La víctima accedió, entregó el dinero pero nunca recibió las mercaderías.

Tillería Martínez fue detenido el jueves a la tarde, en la vía pública, en la avenida Regimiento Sauce del microcentro de esta ciudad. Fue en el marco de una investigación a raíz de una denuncia que el turista brasileño, Marcos Timoteo Dos Santos (36) presentó el 24 de febrero pasado.

El afectado contó a la Policía que conoció a Tillería Martínez en las sucesivas visitas que hacía a Ciudad del Este desde el Estado de Mato Grosso, del país vecino, para comprar electrónica de un local denominado Cataratas. Luego, Dos Santos le dijo que también necesitada adquirir accesorios y piezas de computadoras y Tillería se ofreció para contactar con un tal Marcelo, a quien presentó como un especialista en el área de informática. El 21 de febrero pasado, Dos Santos y el tal Marcelo se encontraron en el centro e incluso fueron a tomar café para hablar de los precios de la lista de productos que necesitaba. La charla terminó en un acuerdo para la venta de diversos productos por el valor de US$ 8.000 que al cambio local son unos G. 43.920.000. Luego fueron hasta un hotel donde estaba hospedado el turista y éste le entregó US$ 5.000. Las mercaderías debían entregarse al día siguiente al tiempo de pagar lo que faltaba de lo acordado. Tal es así que el 22 de febrero, el tal Marcelo se presentó nuevamente en el hotel y le dijo al brasileño que su mercadería “ya estaba en camino” y le requirió que le pague los US$ 3.000 dólares que faltaban.

El estafador salió del lugar con el dinero, mientras que la víctima quedó esperando sus productos que nunca llegaron. Como el vendedor jamás volvió, Dos Santos hizo la denuncia el 24 de febrero pasado, ante la División de la Policía Turística. El jueves pasado detuvieron a Marcos Antonio Tillería Martínez, uno de los supuestos implicados en la millonaria estafa. En tanto, el tal Marcelo fue identificado como Miguel Ángel Tillería Martínez, quien permanece prófugo.

