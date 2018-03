Sub 19 se impone a Capiatá

La Sub 19 de 3 de Febrero venció ayer 1-0 a Capiatá por la sexta jornada del campeonato Apertura de las categorías formativas. Cristhian Varela anotó el único tanto del compromiso, cuya disputa tuvo lugar en el Complejo Auriazul, en Capiatá.

En otro cotejo, la Sub 18 igualó 2-2. Alexander Colmán y Marcelo Portillo anotaron los goles para el anfitrión. Para la visita lo hicieron Alejandro Portillo y Matías Amarilla, este, de penal.

La Sub 16 y 17 juegan esta mañana, la Sub 14 y 15 lo harán mañana, todos los encuentros se cumplirán en el citado escenario.

Comments