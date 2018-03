Hernandarienses sobresalen

Varios ciclistas de Hernandarias Cycles Club cumplieron ayer destacada gestión en la primera fecha del campeonato nacional, modalidad ruta. El certamen se disputó en Pedro Juan Caballero y otorgó puntos para el ranking paraguayo.

Adriana Leidemar ganó en la categoría máster B, Daniel Ortigoza fue segundo en sub 13, y en máster A, Hebert González, finalizó en la segunda colocación. En damas élite, Norma Kuelhkamp ocupó el tercer puesto, misma posición para Roberto Wilberger y Jonathan Coronel, en máster C y jóvenes, respectivamente. Kuelhkamp fue cuarta en la clasificación general femenina.

Asunción Cantero fue cuarto en máster C, y Roberto Lickoski terminó en quinto puesto en máster B.

