El “3” recibirá a Olimpia

El 3 de Febrero recibirá mañana a Olimpia por la séptima fecha del campeonato Apertura de las Divisiones Formativas. El partido de la Sub 15 comenzará a las 07:30, en las instalaciones del complejo On Line, Km 12 Monday, de Ciudad del Este. Posteriormente, entrarán en acción los de la Sub 14, a partir de las 09:30, en el mismo escenario.

En tanto, en el estadio Antonio Aranda, el primer cotejo animarán los dos clubes de la categoría Sub 18, luego los de la Sub 19, a las 07:30 y 09:30, respectivamente. Y el viernes,a las 07:30, estarán frente a frente los equipos de la Sub 16, después, los de la Sub 17, en el Km 12 Monday.

Comments