Empresas de CDE necesitan invertir más en cursos para atención al cliente

El comercio de Ciudad del Este va sufriendo cambios, que consecuentemente requieren de nuevas metodologías de trabajo para seguir en auge. Uno de los puntos pendientes aún en la zona, es la buena “atención al cliente”, que muchas empresas no logran brindar, por falta de inversión en las capacitaciones correspondientes que se requieren para obtener esa calidad.

Si bien los informes de consultoras indican que en comparación con años anteriores, las empresas están mejorando en ese sentido, aún no es suficiente, ya que la mayoría de los comercios y empresas, todavía no logran posicionarse por la deficiencia en materia de la “buena atención al cliente”.

Anteriormente, esta condición no era prioritaria, porque la demanda era tanta que no se notaban las falencias. “Hoy día la oferta supera un poco a la demanda, por eso las empresas deben mejorar sus servicios, su estándar de calidad, deben ofrecer el valor agregado para crecer”, explicó la psicóloga Gloria Cardozo.

La profesional mencionó que muchos pueden ofrecer los mismos productos y servicios, pero ni siquiera es el precio lo que atrae a los clientes, sino la calidad que se le brinda en la atención. “Siempre hacemos énfasis en eso. Hay que capacitar a la gente, para después brindar un buen servicio”, señaló.

Comentó que indefectiblemente las capacitaciones son parte del alimento principal para el crecimiento de una empresa, comercio o cualquier emprendimiento que venda servicios. “En todos los ámbitos, nuestra gente debe estar capacitada, debe adoptar esa actitud de servicio, de amabilidad, que son los valores de la atención al cliente”, destacó.

MÁS LIDERAZGO

La especialista expresó que otro aspecto que deben fortalecerse en las empresas de la zona, es la preparación de líderes. “Una empresa bien edificada y con los mejores equipos, no va a funcionar sin buenos líderes”, acotó.

