Free Shops y reducción de cota de compras alerta a empresarios

La Receita Federal del Brasil publicó el lunes la reglamentación de free shops en ciudades de frontera. Con la aplicación de este nuevo régimen aduanero, se anuncia la reducción de la cota de compra de 300 a 150 dólares. Preocupados por esta situación, comerciantes de Ciudad del Este solicitarán apoyo al Gobierno Nacional.

La reglamentación se publicó el lunes último en el Diario Oficial de la Unión (DOU). Se trata de la Instrucción Normativa N° 1.799, complementaria de la Resolución del Ministerio de Hacienda Número 307/2014, que crea el régimen aduanero para este sistema comercial.

La implementación de las tiendas francas en la frontera brasileña afectaría gravemente el comercio de Ciudad del Este. En los free shops de Foz los compradores podrán adquirir productos importados o de producción brasileña a bajo costo y por valor de 300 dólares, el mismo monto por el que pueden comprar actualmente en Ciudad del Este. Lo que más preocupa es que a partir de julio de este año, la Receita Federal no permitirá el ingreso a territorio brasileño, de mercaderías compradas en Paraguay por más de 150 dólares.

“A nosotros nos toca seguir conversando. Tenemos que llegar a un acuerdo con el Gobierno paraguayo para seguir siendo competitivos”, manifestó el presidente de la Fedecámaras, Juan Armando Santamaría.

El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, dijo en su última visita a Ciudad del Este, que no se podía plantear propuestas a un mes de las elecciones generales. Sin embargo, para los comerciantes es urgente.

“Es una preocupación que debe ser de todos, tanto del Gobierno paraguayo, brasileño y de los empresarios. No es mínimo el daño que se puede dar si no se llega a un acuerdo.

La próxima semana pediremos una audiencia para hablar sobre este tema”, señaló el referente del sector empresarial.

Afirmó que es necesaria una serie de reuniones para acordar estrategias que permitan enfrentar el nuevo régimen aduanero del Brasil.

EN FOZ TAMBIÉN HAY PREOCUPACIÓN

La presidenta del Consejo de Desarrollo del Este (CODELESTE), Natalia Ramírez, dijo que la preocupación no sólo existe en Paraguay sino también en Foz do Yguazú.

“La normativa permite la venta de productos importados y de producción nacional en los free shops de Brasil y esto preocupa también a los comerciantes de Foz, porque sería una competencia desleal”, comentó Ramírez.

Informó que miembros de CODELESTE contactaron con integrantes de CODEFOZ para articular acciones, a fin de presionar a sus respectivos gobiernos centrales.

“Este es un problema que nos afecta a todos y mucha gente podría quedar sin trabajo”, manifestó Natalia Ramírez.

¿Qué son los free shops o Duty Free?

Son tiendas que funcionan libres de impuestos o con una carga muy reducida. En el caso brasileño, según la Instrucción Normativa N° 1.799, estos centros comerciales sólo podrán vender mercaderías inscriptas en el régimen especial de tiendas francas. Los

productos importados deberán poseer declaración en el Sistema Integrado de Comercio Exterior. Los artículos brasileños necesitarán nota fiscal electrónica. La cota será de 300 dólares y los clientes podrán comprar por esa suma cada 30 días.

