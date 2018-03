Fundación carece de recursos para brindar quimioterapia

La Fundación “Apostar por la vida”, que funciona en Hernandarias, no cuenta con los recursos necesarios para habilitar los tratamientos de quimioterapia, tan necesarios para los pacientes de escasos recursos en la región. Según los datos, se necesitan aproximadamente G. 300 millones de guaraníes para iniciar el montaje de una sala que pueda ofrecer el servicio vital para estos enfermos.

La fundación funciona en el Centro Oncológico “Teresa Amelia”, ubicado en la exterminal de buses de Hernandarias, local prestado por la comuna del distrito.

La presidenta de la institución, Lucía Lisboa, aseguró que continúan sirviendo mediante la solidaridad de la gente que colabora en las actividades organizadas por voluntarios.

Luego de varias refacciones, el local ahora ofrece las instalaciones básicas para dar asistencia ambulatoria a las personas que padecen de cáncer y necesitan ser atendidas.

“Queremos ofrecer el servicio de quimioterapia. En eso va a consistir el Hospital Día, para que los pacientes reciban el tratamiento de forma ambulatoria y no necesiten internarse. Las personas recibirían su quimioterapia y volverían a sus casas a reposar”, explicó la licenciada Lisboa.

En principio se tenía previsto habilitar el servicio de quimioterapia para mediados del año pasado, pero hasta ahora faltan recursos para concretar el proyecto.

La fundación actualmente está trabajando en alianza con empresas e instituciones, a fin de conseguir lo necesario y habilitar lo más pronto posible el servicio de quimioterapia. De esa manera, los pacientes de escasos recursos económicos no tendrían que viajar largas distancias para ser tratados.

