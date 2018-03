Tecnología agrícola: ¿al alcance de todos?

El ministro de Agricultura, Marcos Medina, sostiene que todos los agricultores (grandes y pequeños) pueden acceder a la tecnología para una mayor productividad. La experiencia de la Central de Hortigranjeros de Alto Paraná refleja lo contrario.

Durante la Feria Agropecuaria Innovar, que finalizó el sábado último, el ministro de Agricultura y Ganadería, destacó que el país “es el cuarto mayor exportador mundial de soja, sexto mayor exportador mundial de carne, sexto exportador mundial de aceite de soja, séptimo de maíz, décimo de arroz y de trigo, el único país subtropical que exporta trigo”. Agregó que el país puede cuadruplicar su potencial productivo agroexportador con el uso de la tecnología, la innovación y el conocimiento.

Pese a que el Gobierno promueve la producción a gran escala con fines de exportación, hay otro modelo existente y no contemplado por el Estado: la agricultura familiar campesina. Un ejemplo de este modelo es la Central de Hortigranjeros de Alto Paraná, que aglutina a más de 1.500 socios de 18 distritos. Producen para abastecer el mercado local con alimentos orgánicos y libres de agroquímicos, buscando soberanía alimentaria.

Este sector de pequeños productores de frutas, hortalizas, aves y plantas medicinales, no accede a la tecnología de punta expuesta en la feria agropecuaria y promovida por el ministro. Uno de los referentes, Teodoro Galeano, manifestó que no cuentan con ningún apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

“La técnica y la tecnología depende del Gobierno. Pero en el paquete que ofrece el Ministerio no incluye el rubro alternativo que nosotros producimos. ¿Que tecnología vamos a implementar si no hay recursos económicos suficientes?”, cuestionó Galeano.

Recordó que recibieron apoyo del Ministerio durante la gestión de Jorge Gattini, pero que fue una mala experiencia. Dijo que los técnicos tenían asesoramiento israelí y no respetaban el conocimiento de los productores locales. Tampoco conocían la realidad regional y construyeron invernaderos que fueron destruidos por la fuerza del viento.

JUSTIFICACIÓN DE LA POBREZA

El ministro de Agricultura, Marcos Medina, dijo que en el sector rural existe una pobreza mental que debe ser erradicada.

“El sector productivo si bien necesita de políticas públicas en un inicio de soporte, también tiene que tener un cambio de mentalidad y la primera pobreza que hay que erradicar es la pobreza mental, que no es la pobreza que se vive materialmente. Porque si uno busca con el esfuerzo digno superar la pobreza, Paraguay es un país de oportunidades”, señaló.

Para el referente de los productores hortigranjeros, el titular de la cartera de Estado justifica políticamente la pobreza con ese discurso y afirma que las disputas en torno a la forma de producción en el campo debe ser un debate público.

Agronegocios vs Agricultura Familiar Campesina

En Alto Paraná se destinan 1.338.645 hectáreas para el agronegocio, mientras que solamente 23.537 hectáreas son utilizadas para la agricultura familiar campesina. Estos datos corresponden a los años 2015/2016 y fueron publicados en la Síntesis de Estadísticas de Producción Agropecuaria, del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Guillermo Ortega, de BASE Investigaciones Sociales, publicó un artículo denominado Agronegocios versus Agricultura Familiar Campesina, donde comprueba mediante un análisis comparativo de datos, cómo el primer modelo está desplazando al segundo.

En su análisis, concluye que “si existiese una política para impulsar la producción de

alimentos en fincas de la agricultura campesina, nuestro país podría autoabastecer el mercado local”.

Afirma que si el Estado apoyara este modelo, se podrían destinar todos los fondos utilizados para la importación de alimentos a este fin. Según los

datos del Censo Agropecuario Nacional 2008 (el último disponible) existen 241.182 fincas menores a 20 hectáreas. El investigador asegura que no faltan recursos para incentivar y proteger la agricultura campesina, lo que no existe es voluntad política.

Comments