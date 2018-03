Comandancia desacata orden de un juez

La Comandancia de la Policía Nacional pisoteó un permiso judicial al negar una entrevista de ABC Color al preso e imputado en la Agrupación Especializada por la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana.

El diario ABC Color recurrió a una medida judicial para acceder a una entrevista con el único imputado por el asesinato de Quintana en el PLRA, ocurrido la madrugada del 1 de abril del año pasado. El permiso fue concedido por el juez Alcides Corbeta el 26 de marzo, pero la Comandancia decidió ayer no permitir el ingreso del equipo de periodistas.

El comisario José Sosa, jefe de le Agrupación, alegó que no existen garantías para proteger a los comunicadores, ya que se trata de un día de visitas y la cantidad de gente que ingresa sobrepasa la capacidad policial.

De hecho, la resolución judicial establece que los responsables de dicha unidad deberán adoptar medidas de seguridad para proteger al equipo de prensa. La orden es aplazar la entrevista hasta el lunes.

Florentín está preso en ese destacamento por el mortal ataque al PLRA y sobre él pesa una campaña de los medios de comunicación del presidente Horacio Cartes para dejarlo como único responsable de aquel suceso.

El tiempo para que la Fiscalía presente pruebas contra acusados por la muerte de Rodrigo Quintana termina el martes 3 de abril. Coincidentemente, la Comandancia no permite que la prensa hable con el único acusado hasta el momento, Gustavo Florentín, quien en varias declaraciones realizadas el año pasado habló de órdenes superiores para ingresar al PLRA, aunque las autoridades quieren dejarlo como único culpable de la muerte de Quintana.

La Comandancia de la Policía permitirá a ABC ingresar en la Agrupación Especializada recién dentro de cinco días para la entrevista pactada con el suboficial Gustavo Florentín, imputado por la muerte de Rodrigo Quintana. El jefe de la Agrupación Especializada, comisario José Sosa, recibió la llamada del comandante de Policía, Luis Carlos Rojas, y se estableció como fecha para la entrevista con el uniformado imputado recién el próximo lunes.

Consultado al respecto, mencionó que es “por cuestiones de seguridad”, ya que hoy (por ayer) es jornada de visita y, al tratarse de un día de la Semana Santa, esperan que haya una masiva afluencia de visitantes, lo que representa “una alta peligrosidad” para el equipo de prensa de ABC Color.

