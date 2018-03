Pérdida de tiempo

Una información publicada ayer por nuestro diario señalaba que el Puesto de Control Migratorio del Puente de la Amistad registra normalmente el ingreso de 7.000 a 9.000 turistas por día. Sin embargo, desde que se inició el Operativo Militar de Brasil el domingo pasado, ya para el lunes la cifra se redujo a apenas 3.000 personas.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Mohamad Said Mannah señaló que siempre que se desarrolla un control militar en territorio brasileño hay pérdidas para el sector comercial en Ciudad del Este. “Dificulta el tráfico, crea filas en el puente. Se pierde cuando hay control militar, pero entendemos que es importante para combatir esos problemas”, dijo el empresario.

De hecho, el despliegue de armamentos intimida a cualquier ciudadano. Nadie quiere toparse con gente armada, como si se estuviera en un estado de guerra. En estos momentos Brasil tiene en marcha el Operativo Militar Fronteira Sul I, que consiste en controles por tierra, agua y aire a cargo de unos 1.200 agentes, distribuidos en puntos estratégicos de los estados de Paraná y Santa Catarina, de Brasil. El objetivo de este operativo es el combate a crímenes transnacionales como el tráfico de drogas, armas, el contrabando y la trata de personas.

Las economías de Foz de Yguazú y Ciudad del Este están fuertemente relacionadas, de modo que una retracción en la afluencia de turistas también afecta a los empresarios de la ciudad vecina. Se sabe que las organizaciones criminales y mafiosas brasileñas son muy poderosas y que también nuestros vecinos tienen una red de funcionarios corruptos, que hacen que las rutas del tráfico sigan operando con tranquilidad. Solo así se explica que las mercaderías que salen de Ciudad del Este lleguen hasta los lugares más recónditos del Brasil.

Sin embargo, hay que reconocer que de este lado del río el combate a la ilegalidad es casi nulo. Aún peor, los funcionarios de las instituciones encargadas del combate habitualmente están al servicio de las organizaciones mafiosas y criminales. Por años los delincuentes internacionales y narcotraficantes tuvieron en Alto Paraná la protección de policías, jueces y fiscales, como de hecho sigue sucediendo.

Si hubiera coordinación a nivel de gobiernos en el combate a la ilegalidad en la zona fronteriza no habría necesidad del despliegue de tanques, armas y soldados en la zona fronteriza, que bien puede servir para intimidar y frenar el tráfico por unos días, pero que en el fondo solo sirve para el show. Este tipo de operativos cinematográficos no ataca el problema de fondo y queda solamente para la fotografía y los medios de comunicación. El combate a la ilegalidad debe partir de una política conjunta a nivel de estado. El resto es pérdida de tiempo.

Comments