Niño baleado en el estómago durante encuentro en la iglesia

Un niño de 12 años está en grave estado tras sufrir un disparo en el estómago, durante un encuentro en el predio de una iglesia. Según los datos, el chico se disparó sin querer, pero no se pudo corroborar esta versión, pues la víctima quedó inconsciente. Ocurrió ayer a las 13:40, en el barrio Ciudad Nueva, de Ciudad del Este.

El disparo ocurrió durante un encuentro de un grupo denominado Jóvenes Adultos Solteros (JAS) de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como “iglesia mormona”. Resultó víctima, Jean Cedeño, de nacionalidad venezolana, domiciliado en el Km 6, de esta ciudad. El chico sufrió una herida de arma de fuego, con un revólver calibre 22, a la altura del estómago, sin orificio de salida. Hasta ayer a las 17:00 seguía en quirófano, del sanatorio privado Internacional, pues los médicos debían extraerle la bala. Su cuadro era delicado con pronóstico reservado.

Según los datos recabados por policías de la comisaría segunda del barrio Ciudad Nueva, la víctima y otros adolescentes, además de adultos y jóvenes participaban del citado encuentro por el feriado de la Semana Santa. “En un momento dado, un grupo de cinco jóvenes estaban manipulando el arma de fuego y se produjo un disparo e impactó en la víctima a la altura del estómago, desconociendo el supuesto autor en razón de que la víctima no pudo dar su versión por su estado”, refiere el informe policial. Otras versiones indican que la propia víctima estaba buscando un objeto que estaba en la mochila que no es de su propiedad, allí sin querer disparó el arma y le acertó en el estómago. Hasta el cierre de nuestra edición no se pudo precisar a quién pertenece el arma de fuego que estaba al alcance de los menores de edad.

El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Juliana Giménez, quien dispuso que los menores sean entregados bajo acta a sus respectivos padres y que además, todos sean sometidos a la prueba de parafina.

