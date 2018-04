Marito: “senadores vitalicios”

Mario Abdo Benítez manifestó en Tebicuary que los presidentes y expresidentes del país deben ser senadores vitalicios y no activos. Sin embargo, está acompañado de Horacio Cartes, quien es candidato a senador activo número uno del Partido Colorado.

El presidente Horacio Cartes está en el departamento de Guairá haciendo proselitismo en compañía del Mario Abdo Benítez, presidenciable de la ANR, utilizando recursos estatales para dicho acto.

Marito, al ser consultado sobre su posición con respecto a las candidaturas a senador de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, dijo que -para él- deben ser senadores vitalicios y no activos, pero que la decisión está en manos del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

“Cuando Nicanor se candidató para senador, yo impugné su candidatura y la Corte y el Tribunal de Justicia Electoral habilitaron su candidatura, entonces de qué me sirve impugnar si ya sabemos el antecedente. Si me preguntás a mí, ellos deben ser senadores vitalicios y no activos”, dijo Marito durante su gira en el departamento del Guairá.

Sin embargo, Marito recibió al mandatario, quien llegó hasta la fábrica de la Azucarera Paraguaya SA (AZPA) en el distrito de Tebicuary, donde el presidenciable colorado tiene una extensa agenda proselitista.

Cartes tenía prevista hoy la inauguración de una nueva aductora de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en Villarrica, pero fue suspendida debido a la fisura de una tubería que reventó al no soportar la presión del agua.

Cartes y Mario Abdo Benítez visitaron también la Escuela Básica Nº 289 Maedy Ritter de Hoeckle, de la compañía Loma Pindo de Tebicuary.

Están presentes el exvicepresidente Juan Afara, el exministro de Educación Enrique Riera y Santiago Peña. También los senadores Enrique Bacchetta y Óscar Salomón, entre otros dirigentes del departamento.

Fuente: ABC Digital.

Comments