Horóscopo 7 de abril del 2018

ARIES: Varios altibajos van a caracterizar este fin de semana; un negocio se bloqueará mientras una noticia te tranquilizará en cuanto a un problema pendiente con socios que se va a solucionar. En lo sentimental, serán días de inestabilidad y de incertidumbre debido a reacciones extrañas por parte de la persona amada. NÚMERO PREDILECTO: 8 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

TAURO: Prudencia en los viajes este fin de semana porque el ámbito astral propicia los accidentes de tránsito; si podés sería mejor postergar unos días todo desplazamiento largo. Haz unos cambios en tu hogar, para volverlo más atractivo, agradable y acogedor. Entre las adolescentes un poco de decepción sentimental el domingo. NÚMERO PREDILECTO: 39 TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: CADENA DE ORO

GEMINIS: Las relaciones sentimentales mejoran, el clima es más romántico y se restablece el diálogo con la persona querida. Usa más tus relaciones y amistades para prosperar en tu trabajo; tenés los medios, te hace falta un empujón para sobresalir. Come más liviano, tu estómago está sobrecargado. NÚMERO PREDILECTO: 47

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

CANCER: Si trabajas en la venta a domicilio tenés que moverte más y conseguirás éxitos inesperados en tus tareas. Una suma de dinero va a llegar, a pesar de que lo creías perdido. Una persona de buena apariencia en tu entorno habla mal de vos, cuando lo descubras será una gran sorpresa porque tenías confianza en ella. NÚMERO PREDILECTO: 79

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

LEO: Acércate a todos los que tienen que ver con tus actividades porque hay buenos beneficios que sacar si sabes aplicar sus consejos. Tu vida sentimental es bastante ambigua; no sabes bien como dominar la situación y revertirla a tu ventaja; debes saber que lo que tenés actualmente es el más seguro, entonces porqué buscar. NÚMERO PREDILECTO: 21

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

VIRGO: Vas a consolidar tu posición social y profesional este fin de semana. Sigue en tu camino, los beneficios tardan pero llegarán con seguridad. No sirve buscar otra actividad por el momento, sería decepcionante y sin mejores ingresos económicos. Salud excelente a pesar de un cansancio pasajero. NÚMERO PREDILECTO: 1

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

LIBRA: El planeta Júpiter, símbolo de la suerte y de la prosperidad, te estimula y te trae seguridad y energía para tus emprendimientos. Si quieres lograr algunos cambios positivos en tu vida sentimental, sé más firme para imponerte. En lo laboral podrías atender más cómodamente tus obligaciones. En la salud todo va a mejorar. NÚMERO PREDILECTO: 56 COLOR DE LA SUERTE: AZUL CLARO

ESCORPIO: La rutina invade tus actividades y eso no te conviene. Tenés que diversificar tus fuentes de ingresos. Algunas obligaciones imprescindibles, que te fastidian, no pueden esperar más, tenés que hacerlo ya, sí o sí. Si tu silueta no te agrada, debes saber que por una alimentación más equilibrada estarás mejor. NÚMERO PREDILECTO: 35

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

SAGITARIO: Día adecuado para resolver un asunto sentimental delicado, lo que te permitirá seguir la relación con la persona querida. Un próximo viaje al interior será positivo para tus actividades laborales; hágalo lo antes posible. Tu forma física está en alza, disfrutas de un fin de semana al aire. NÚMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

CAPRICORNIO: Tu ritmo de actividades te impone dedicar más tiempo a tu pareja; es una lástima y tenés que organizar tu agenda para cambiar esta situación, caso contrario, te encaminas hacia problemas íntimos graves. Prudencia al manejar los aparatos electrodomésticos, hay riesgos de electrocución. NÚMERO PREDILECTO: 96

TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: MEDALLA DE LA VIRGEN

ACUARIO: Eres una persona feliz hoy, todo te sonríe. Eso es debido a una combinación planetaria positiva entre los planetas Júpiter y Plutón que te brindará fuerza y energía en todos los ámbitos. Aprovecha de estos días para arreglar unos problemas pendientes como visitar a parientes que te extrañan por ejemplo. NÚMERO PREDILECTO: 16

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

PISCIS: Día de transición; en lo laboral, en los estudios; varias nuevas opciones se presentan y vas a pensarlo este fin de semana de manera a elegir lo mejor para ti el próximo lunes. En los amores se va a reforzar una relación hasta hoy muy platónica. Haz más ejercicios para tonificar tus músculos. NÚMERO PREDILECTO: 50

PIEDRA ENERGÉTICA: ÁMBAR

