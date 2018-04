Un transporte público y de calidad: ¿de quién depende?

Estudiantes de la Universidad Nacional del Este reclamaron esta semana la falta de circulación de buses en horario nocturno. La empresa 3 de Febrero no cumple el horario como corresponde. Al salir de clases y ante la falta de buses, los jóvenes se ven obligados a caminar varias cuadras (hasta la avenida Perú o la ruta 7) para poder abordar un bus y regresar a casa.

Este problema afecta también a los estudiantes de universidades privadas, ya que tampoco los buses de otras empresas circulan masivamente en horas de la noche.

La deficiencia del servicio de transporte público en Ciudad del Este es un problema de larga data. Por ese motivo, la mayoría de los estudiantes contrata un transporte universitario particular o se endeuda para comprar un vehículo.

Es indignante que ir y volver de la universidad represente un costo tan elevado y un obstáculo cotidiano para estudiantes que en su mayoría trabajan y carecen de un móvil propio. La educación universitaria en Paraguay es excluyente, no es gratuita e implica muchos costos que el Estado no cubre.

¿De quién depende un transporte público y de calidad para los estudiantes? El boleto estudiantil universitario es un proyecto de ley dormido en los archivos del Congreso Nacional. Sin embargo, su aplicación no depende de una ley en un municipio que cuenta con la autonomía necesaria para implementarlo. Sólo falta voluntad política.

La historia nos enseña que los derechos han sido conquistados a través de la lucha organizada de los distintos sectores sociales. Los estudiantes secundarios lograron el medio pasaje para ir al colegio (el boleto estudiantil) con movilizaciones, sentatas y años de presión.

Si el Estado no se hace responsable de garantizar derechos, los ciudadanos estamos obligados a reclamar y organizarnos. Los universitarios en Ciudad del Este llevan años reclamando mediante notas y reuniones, ¿cuándo serán escuchados?.

Por Sofía Masi

