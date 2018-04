Clamor: dónde está el cuerpo

Doña Obdulia Florenciano, madre de Edelio Morínigo, imploró a los secuestradores que revelen dónde dejaron el cuerpo de su hijo, si finalmente acabaron con su vida. “Lo más difícil es no saber dónde está el cuerpo; no sabemos si realmente murió”, expresó.

Obdulia Florenciano habló un día después de que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) entregara a la familia unos panfletos supuestamente abandonados por el EPP en uno de los campamentos, donde se habla de la muerte de Edelio. Los papeles textualmente expresan: “Restos de Edelio favor entregar a la familia”.

La mujer reconoció que los documentos en cuestión no traen consuelo alguno en la vivienda del suboficial, donde persisten la desazón y la incertidumbre. “Lo más difícil es que no sabemos dónde está el cuerpo; no sabemos si realmente murió o qué hicieron… Estamos en una situación terrible”, manifestó.

En un mensaje dirigido a los secuestradores -los miembros de la banda autodenominada EPP-, la madre rogó que al menos le digan dónde dejaron el cuerpo de su hijo, si realmente ya está muerto. “Una vez más, imploro a esa gente que tenían a mi hijo, que nos digan dónde está el cuerpo”, expresó.

