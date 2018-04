Ayer la sociedad paraguaya vivió un nuevo capítulo más de la serie de terror protagonizada por la administración de Horacio Cartes y los terroristas del Ejército del Pueblo Paraguayo. En efecto, continuando un capítulo más del terrible tormento que vive la familia del suboficial Edelio Morínigo, en la mañana de ayer se presentaron el fiscal Federico Delfino y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Héctor Grau, para comunicar el hallazgo de un papel que habla de la “entrega de los restos” del policía a la familia. Esto hace presumir que Edelio está muerto, pero la administración Cartes no quiere asumir oficialmente la muerte, como para seguir prolongando el sufrimiento de la familia.

Se habla de que el panfleto de marras ya se tenía desde diciembre del año pasado, cuando fue liberado el menonita Abrahan Fehr, pero que intencionalmente la FTC ocultó esta información, cuya difusión se da coincidentemente con el anuncio de la Corte Suprema de Justicia, que le da vía libre a la candidatura inconstitucional de Horacio Cartes, al Senado de la Nación.

“El Estado paraguayo no confirma el deceso. No tenemos otra cosa más que los papeles. No tenemos ni coordenadas ni fechas que nos ayuden”, declaró Grau. Esto quiere decir que fueron cinco años sin resultados de las FTC. Quiere decir que en todo este tiempo ni siquiera hicieron tareas de inteligencia, porque ¡no tienen datos! Los secuestrados que salieron con vida fueron liberados gracias a que se pagaron rescates y por voluntad de los secuestradores. Después de eso, la FTC va recogiendo cadáveres, dependiendo de los dictados de los criminales. A pesar de ser el gobierno que tuvo las herramientas legales y de recursos económicos, Cartes entregará su gobierno sin resultados en el combate al EPP y con un tendal de muertos.

Para completar este terrible panorama, la opinión pública queda con la impresión de que se sigue utilizando el sufrimiento de una familia paraguaya, para solapar intereses políticos. ¡Indignante!

Comments