Bala no mató a Natalia Silveira

La autopsia descarta que la joven Natalia Silveira (22) haya muerto a causa de un disparo de arma de fuego, como asegura el autor confeso. Sin embargo este dato refuerza la evidencia forense del deceso por asfixia.

Ulises Eliseo Núñez Cabrera (28) confesó a un medio radial haber asesinado de un disparo en la cabeza a Silveira, por una cuestión de celos, sin embargo la autopsia indica que la causa de muerte fue asfixia con edema pulmonar agudo, indicó el médico forense del Ministerio Público, Dr. Pablo Lemir.

Explicó que al momento de la autopsia ya no existía la bóveda encefálica, es decir, el fuego dañó el cráneo a tal punto que fue imposible corroborar si efectivamente hubo lesiones por disparo de arma de fuego.

“Un disparo en la cabeza no significa la muerte inmediata. Depende del lugar donde pudo haber ocurrido y qué destruyó. En cambio, un disparo imposibilita, impide que te defiendas y eso justifica la parte que no nos cerraba, que una persona, si estaba consciente, en un habitáculo, por qué no se defiende o por qué no sale. Con ese dato cierra más el caso desde el punto de vista médico”, explicó

Sostiene que el edema agudo detectado pudo haber sido causado por una insuficiencia cardíaca provocada por el disparo o por la aspiración de humo caliente.

El autor confeso, Núñez, justificó su acción en una entrevista radial a raíz de los celos que sentía y tomó la decisión de asesinarla en su última cita. “Ella vino extremadamente sexy, producida, cosa que nunca había hecho conmigo. Ella miraba a cada rato su celular, cosa que yo ya sabía. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahí dije ‘a esta la reviento’”.

