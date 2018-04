Unos 800 jóvenes desempleados crean grupo en busca de trabajo

Unos 800 jóvenes desempleados de Ciudad del Este crearon un grupo en las redes sociales con el fin de buscar una salida a la falta de empleos. Los mismos solicitan que el Estado organice una feria de trabajo y controle la situación laboral en el microcentro, donde los compatriotas son esclavizados por extranjeros.

Los desempleados cuestionaron el privilegio hacia los extranjeros, quienes en su mayoría son los que trabajan en la zona céntrica.

“Nosotros los jóvenes paraguayos también tenemos el sueño de trabajar y estudiar para ser alguien en la vida. Pero no tenemos oportunidad, principalmente en esta zona, siempre quedamos atrás y eso nos preocupa. Existe una gran cantidad de jóvenes profesionales y estudiantes sin empleos, y eso preocupa”, expresó Nilda Britez, una de las afectada que forma parte del grupo.

“Queremos una feria de trabajo seria, en muchos casos somos contratados por uno o dos meses y luego nos echan sin el pago correspondiente. No hay trabajo seguro y serio, todos anhelamos buen trabajo”, recalcó Britez.

Recordó que en muchos casos los empleadores explotan y abusan de los empleados quienes no tienen otra alternativa que soportar la situación para poder llevar el pan a la mesa.

Los mismos crearon también una página de Facebook, Busco y doy trabajo, para mayor alcance, donde ofrecen mano de obra así también reciben propuestas de trabajos en algunos casos.

