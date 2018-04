Brunito, el niño que necesita un trasplante para seguir viviendo

La historia de Brunito Martínez Giménez, de 3 años, es una de las tantas que conmueven a la sociedad. El pequeño nació con un sólo riñón y el que tiene, sólo cumple 20% de su función. Se dializa diariamente, a cada cuatro horas, sin embargo, sus problemas de salud no le impiden ser el “niño luz”, como lo llaman sus familiares, ya que en su rostro sólo se puede notar felicidad.

“Tía, alzáme upa” es una de las primeras expresiones de Brunito, cuando visitamos a su familia en su casa, ubicada en el Área 8, de Ciudad del Este. De esa manera se comenzó a notar que Bruno es un chico extrovertido y muy cariñoso.

El niño nació el 30 de abril del 2014, por lo que está a punto de cumplir cuatro años. Su llegada al mundo se produjo a través de una cesárea sin complicaciones, pero a los tres meses de vida, una fiebre alta alertó a sus padres de que algo no andaba bien.

“Se enfermó de nosotros y ahí mi hijo tuvo que ser sometido a varios estudios, que finalmente confirmaron que sólo tenía un riñón y para colmo, ese mismo riñón no cumplía más que el 20% de su función”, relató Griselda Giménez, madre del chico.

Recordó que en esa ocasión, Brunito fue trasladado a IPS Central y estuvo internado en terapia intensiva por 22 días. Luego de eso, fue sometido nuevamente a estudios y un tratamiento complejo, para finalmente establecer un nuevo estilo de vida para el pequeño y su familia.

“Desde entonces, Brunito sigue tratamiento con diálisis. Acá en CDE no hay nefrólogo infantil por lo que me enseñaron a dializar a mi hijo. IPS me provee los medicamentos y yo misma le hago a mi bebé su diálisis, todos los días, cada cuatro horas”, señaló.

Comentó que además del tratamiento de diálisis, el pequeño consume otros medicamentos y vitaminas. “También toma una leche especial que se llama Proti-cal y tiene un costo de G. 250.000 cada lata, que le dura una semana. Son muchos los gastos que tenemos y solo mi marido trabaja. Yo me dedico exclusivamente a nuestro hijo”, destacó.

La madre manifestó que su hijo necesita un trasplante de riñón con urgencia, pero que el procedimiento sólo puede ser realizado una vez que Brunito llegue a pesar 12 kilos. “Ahora sólo pesa 9 kilos, y estamos comenzando un nuevo tratamiento para que suba de peso. Su nutricionista le provee el almuerzo que ella misma prepara con varios nutrientes que necesita Bruno”, acotó.

Afirmó que ya hay cuatro personas en la lista de donantes (entre ellas el padre y la madre del paciente), pero que en su momento serán sometidas a los análisis para saber quien sería compatible con el pequeño.

Bruno tampoco camina, porque hace unos meses se le detectaron varias fracturas en sus piernitas, aunque nunca sufrió caídas considerables, según su madre.

SOLIDARIDAD

Mañana la Asociación de Motociclistas del Alto Paraná organiza una pollada, en el Club del Área 4, para recaudar fondos y ayudar con eso a la familia de Brunito. El niño necesita ayuda en pañales, leche y vitaminas, además de solventar gastos de traslado hasta Asunción para sus chequeos médicos y consultas.

Los interesados en adquirir las adhesiones para la pollada o los que simplemente quieran ayudar, pueden comunicarse con la madre de Bruno, a la línea 0975 873-168.

