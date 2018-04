Atropellos

Una vez más, en la noche del domingo un grupo de ciudadanos, encabezado por el presidente de la Junta Municipal, Miguel Prieto, desmanteló tres casillas instaladas clandestinamente en un espacio público, del microcentro de Ciudad del Este. No hace mucho, había hecho lo mismo un grupo de mototaxistas. Trascendió que las casillas fueron instaladas por funcionarios municipales, quienes con una fuerte custodia policial trabajaron entre la noche del sábado y madrugada del domingo, para terminar las casetas.

Según el concejal Prieto, la referida zona se encuentra ya fuera de lo que se considera Cuarta Etapa, y que la colocación de las casillas se realiza de forma absolutamente irregular sin aprobación de la Junta Municipal. Para arrancar las casillas, en esta ocasión colocaron cabos de acero sujetos a una camioneta y arrastraron la estructura de metal derribándola.

“Lamentablemente tenemos que actuar de esta manera”, dijo el concejal para justificar la acción. Y es una pena que la misma intendente municipal Sandra McLeod siga propiciando la ocupación de espacios públicos en el ya colapsado microcentro de Ciudad del Este.

Cuando las autoridades son las primeras en desobedecer las normativas, van perdiendo autoridad moral frente a los ciudadanos, quienes tienen todo el derecho de desobedecer o discutir aquellos actos ilegales o de discutible legalidad.

La administración Zacarías se ha caracterizado por las sucesivas enajenaciones de espacios públicos, como las famosas 9 hectáreas, que habían sido expropiadas precisamente para los vendedores de la vía pública, de modo a limpiar las calles y veredas del microcentro, pero van terminando en manos de empresas privadas con dudosas concesiones a muy largos plazos. En esa misma línea no hace mucho estuvieron a punto de enajenar el predio de Puertos y de la Seccional Colorada Número 1. A pesar de las críticas y de la resistencia de los ciudadanos, la administración continúa con su plan de ocupar hasta el último centímetro disponible en detrimento de los espacios para peatones y la circulación de vehículos.

La administración Zacarías sigue sin comprender que ya no pueden imponer sus pretensiones con la ley del mbarete y que actuando de esa manera, lo único que logran es darle al ciudadano los argumentos para responderle en los mismos términos. La función como autoridad es generar espacios para los ciudadanos y recuperarlos. Es el momento de que paren con los atropellos.

