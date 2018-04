Denuncian negligencia en laboratorio de hospital social que depende de Tesãi

Integrantes de una familia vivieron por segunda vez un episodio preocupante y angustiante, por error en un estudio laboratorial. Una joven embarazada de 22 años se realizó algunos análisis en el Materno Infantil de Yguazú, dependiente del área social de la Fundación Tesãi, y dio positivo a una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, ante la duda, se volvió a someter al mismo estudio en un laboratorio privado, en donde dio negativo a la misma patología. Los padres de la joven denunciaron que el mismo error se produjo hace más de 4 años, cuando a la madre se le diagnosticó por error el VIH Sida, en el mismo centro asistencial.

Karina Torres (22), quien está esperando a su primer bebé, relató el momento desagradable y angustiante que vivió por días, cuando se le diagnosticó “sífilis”, en el laboratorio del hospital social de Yguazú. La joven mencionó que se sintió devastada por la noticia, ya que los médicos que la atendieron le orientaron a comenzar a seguir un tratamiento de manera urgente, con su pareja, para no transmitir el mal al bebé.

Comentó que incluso llegó a completar un formulario con todos sus datos, para iniciar los tratamientos contra la enfermedad de transmisión sexual.

Sin embargo, ella y su pareja no podían creer en los resultados de los estudios, por lo que decidieron volver a someterse a los análisis, pero en un laboratorio privado, en donde dos muestras salieron negativas a la misma enfermedad. “Cuando vi que salió negativo, mi corazón volvió a sentir un gran alivio, porque nos quedamos muy tristes después del resultado en el hospital”, indicó.

La joven recordó que el 5 de abril pasado se le tomó la muestra en el Materno Infantil de Yguazú, donde el resultado salió positivo a la enfermedad venérea, pero que recién el lunes 16 de este mes, 11 días después, pudo corroborar que esos estudios estaban equivocados.

Según explicó la joven, ya se había realizado un análisis general meses atrás en donde no padecía ninguna enfermedad, pero que esta vez en el centro asistencial le solicitaron nuevos análisis, que arrojaron el resultado de manera errada.

SEGUNDA VEZ

Pedro Torres, padre de la joven, recordó que hace más de 4 años que él y su familia pasaron por una situación similar. “A mi esposa le diagnosticaron VIH Sida en ese hospital y vivimos días de angustia. Que ella padezca esa enfermedad significaba que yo también estaba enfermo y fue un verdadero suplicio porque nunca anduve fuera de mi casa y no entendía cómo podríamos padecer ese mal”, indicó.

Dijo que ante las dudas, decidieron realizarse con su esposa el mismo estudio en otro laboratorio privado y ambos dieron negativo al VIH.

“Es una verdadera falta de atención y una vergüenza porque no se hacen bien los trabajos en ese laboratorio. Nos perjudicó bastante hace unos años y ahora la historia se repitió. Es una negligencia imperdonable porque mucho daño nos causó”, señaló.

Dijo que cuando él y su esposa se enteraron del resultado del análisis equivocado de su hija, se descompensaron, porque ambos sufren de problemas del corazón y lamentaron la situación.

Afirmaron que harán las denuncias correspondientes por las vías legales, porque no pueden seguir callando este tipo de negligencias.

La directora del centro asistencial, Dra. Vivian González, explicó que en la institución solo se realiza un test rápido para sífilis, que provee el Ministerio de Salud. “Es un test rápido que puede dar un falso positivo, en caso de que la paciente esté con alguna virosis. Si es así se le pide para que se repita su VDRL cuantitativo si es que la persona se puede realizar, porque aquí no contamos con ese reactivo”, refirió.

Comments