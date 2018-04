¿De punta a punta? ¿Qué?

VOTÁ DE PUNTA A PUNTA. ¿En qué consiste? Es el voto unificado al mismo partido para todos los cargos en juego (nacionales y departamentales). Cada vez que los candidatos a los partidos tradicionales pronuncian un discurso carente de propuestas, con euforia y emoción repiten “javotáke de punta a punta lo mitã”, sin embargo, este tipo de propuesta no es aplicable en estos tiempos donde los electores son jóvenes que se informan, con conciencia crítica, con expectativas altas, ansiosos de escuchar propuestas de gobiernos basadas en proyectos apuntando a la real necesidad de la sociedad en la que están viviendo. En tanto, los candidatos siguen apuntando al bendito color, al trapo atado al cuello, a que un afiliado a tal partido no puede “traicionar” a su partido depositando su voto por candidatos de otros partidos; siguen con la vieja práctica de querer convencer al ciudadano con discursos populistas para endulzar los oídos. Pero la población está esperando propuestas y hechos concretos para depositar su confianza en el “menos peor”. Triste cosa es escuchar que la gente va a optar por el menos peor o solo por cambiar la cara de la corrupción porque ya se cansó de las mismas lacras. Siendo un país joven, con gente caracterizada por su amabilidad, sencillez y hospitalidad, ¿cómo es posible que no tengamos un representante digno que se parezca un poco a nosotros? ¿Cómo es posible que nos prometan combatir la corrupción siendo que están salpicados por ella desde la cuna? Para combatir la corrupción es necesario despojarse de ella primero en lo personal y luego tratar de combatirla en la sociedad. ¿Votar de punta a punta? ¿Cómo, si son corruptos de punta a punta? ¿Por qué los oficialistas no proponen el voto cruzado? Porque el voto cruzado es índice de crecimiento, de cultura política en el elector, es decir, la gente no va a votar esencialmente por un color, sino que se tomó el tiempo de evaluar e identificar a los candidatos en los diferentes cargos en juego, pero para ellos seguimos siendo unos tontos manipulables, sin conciencia ni capacidad de elegir, además, hasta creo que les da miedo que el pueblo se despierte y pierdan sus privilegios ¿No?

Perla Judith Benítez

