Zacarías contra sus críticos: “es fácil mentir, agredir y difamar”

El candidato a senador, Javier Zacarías, llegó esta mañana al Colegio Atanasio Riera del Área 1 para acompañar a su esposa, Sandra McLeod, y a su hermano Justo Zacarías, candidato a diputado, quienes fueron a depositar su voto. En la ocasión instó al voto “de punta a punta” para dar gobernabilidad al presidente y añadió que estima una participación del 65 al 70%. En otro momento se refirió, haciendo alusión a sus detractores, que es fácil mentir y agredir cuando se tuvo la oportunidad de trabajar a favor de los ciudadanos, pero nunca se hizo.

En su paso por el local electoral del Área 1, Javier Zacarías, manifestó que tiene una expectativa de participación de entre 65 al 70%. Añadió que el Partido Colorado tiene la misión de hacer que el presidente continúe con la doctrina del progreso y desarrollo para todos los paraguayos. Al mismo tiempo habló de votar la “lista de punta a punta” a fin de dar gobernabilidad al presidente.

El mensaje es “venir a votar y no solamente a votar sino venir a elegir, elegir significa mirar y no lo que dice un medio de comunicaciones en forma interesada ni lo que dicen una o dos personas de forma interesada”, indicó.

También dijo que hay que “mirar el pasado, el presente y el futuro, ver qué se hizo, qué se hace y qué se puede hacer, qué pueden hacer los candidatos que hoy se están presentando. Es muy fácil hablar, agredir, mentir, muy fácil es decir voy a hacer esto o aquello, cuando ya tuviste la oportunidad y nunca hiciste absolutamente nada. Cuando en tu historia de vida no hay ni un Geniol que le hayas pasado al ciudadano que ha necesitado de la mano generosa. Entonces si no tenes ese pasado, si no tenes ese aval con lo que hiciste, yo creo que poco o nada sirve lo que puedas decir”.

El aspirante a senador agregó que el pueblo hoy quiere realidades, “algo que pueda tocar, sentir y ver. Gritar, hablar, protestar mentir, difamar calumniar, eso yo creo que todos sabemos hacer”.

En cuanto a plan de labores expuso que trabajará para todos los paraguayos y en conjunto con el nuevo gobernador y otras autoridades locales.

“Vamos a estar, si Dios permite, organizando tareas con el gobernador electo, con los diputados electos, autoridades municipales, de manera a que sea un trabajo en conjunto para todos los paraguayos y los altoparanaenses”.

Sostuvo que “cuando se trata de paraguayos no hay color, lo que sea beneficioso, bueno y positivo para el Paraguay y el Alto Paraná, ahií tenemos que estar todos juntos, luchando, peleando y trayendo lo que podamos para nuestra zona, para que nuestro departamento se siga desarrollando”.

Comments