Cantan en los buses para juntar dinero y grabar temas propios

El nombre artístico del dúo es Sam & Mayel. Son dos jóvenes de Ciudad del Este que suben a los colectivos para cantar con un objetivo: ser famosos haciendo música. Con el dinero que les dan los pasajeros, tienen la meta de grabar temas propios y un videoclip.

Son las 10 de la mañana del martes y suben dos jóvenes al colectivo de la empresa Ciudad Jardín, en el centro de Ciudad del Este. Se presentan y con el permiso del conductor, comienzan a cantar al son de la guitarra. ¿Qué historia hay detrás de estos jóvenes que cantan en el bus?

Alejandro Sam Villalba Benítez (17) y Magdaleno Argüello (18) asumieron el desafío de luchar por lo que quieren en la vida: dedicarse a la música; aunque eso implique pasar hambre y frío. Ambos son de familias numerosas y de escasos recursos. Enfrentaron sus miedos subiendo a los colectivos para cantar y recaudar el dinero que necesitan para grabar sus canciones y difundirlas. Ese dinero también les sirve para ayudar en sus hogares.



“Mi mamá me apoya y sabe lo que hago. Le gusta que salga a trabajar, a veces junto plata y compro leche, huevo para ayudar en casa”, cuenta Sam.

En el caso de Mayel, la música es, desde los 15 años, una alternativa para sobrevivir.

“Yo empecé a cantar por problemas económicos, porque cuando tenía 15 años mi papá se fue de la casa. Teníamos que pagar luz, agua, alquiler y no teníamos para comer”, comenta.

Dice que empezó a trabajar en la calle desde pequeño, vendía empanadas, chipa, helados… “Todos trabajamos, somos seis hermanos”, agrega. Cuenta que empezó con temor pero que aprendió con el tiempo: “No sabía ni cómo subirme a los colectivos y los raperos de la calle me enseñaron a hablar en público. Empezaba cantando en las plazas, en los colectivos. En un día conseguí 100 mil y le llevé a mi mamá, y se puso muy contenta y me dijo nde pio emondá (acaso robaste)?”.

Mayel estaba trabajando en un estudio contable y haciendo el curso probatorio para estudiar contabilidad, pero abandonó ese trabajo y la universidad para dedicarse a la música, que es lo que le apasiona.

UNIDOS POR LA MÚSICA

Sam empezó a los 6 años tocando el güiro en un grupo musical que integraba con sus hermanos. A los 13 años comenzó a cantar entre familiares y amigos. Escribía canciones, pero nunca las cantaba en público. “Nunca pensé en lanzarme a la música porque sabía que era difícil. Pero después pensé que yo puedo y yo le tengo que demostrar a mi familia que yo puedo”, dice.

Mayel conoció a Sam a través de un primo y así aprendió a tocar la guitarra. Su primer show fue en 2015 en un colegio, donde presentaron temas que aprendieron a tocar tres semanas antes. Después, Mayel tuvo que regresar a su ciudad natal, Coronel Oviedo, y perdieron contacto. Este año se reencontraron y decidieron emprender un desafío.

“Nos reencontramos este año. Grabamos un tema y tenemos otros temas que queremos grabar pero no tenemos el apoyo de nadie. Nosotros nomás nos bancamos, trabajamos en el colectivo y lo que juntamos es para pagar la grabación de nuestros temas. A veces pasamos hambre, frío. Sufrimos mucho, pero gracias a dios estamos logrando”, cuenta Sam.

Dice que no es fácil, pero que se dedica a la música en memoria de dos hermanos fallecidos, especialmente Juan Carlos, quien le enseñó a ejecutar su primer instrumento musical.

“Cuando nos empezamos a subir a los colectivos yo tenía vergüenza, pero después fui tomando confianza. Una chica nos grabó y ese video recorrió mucho. La gente nos quiere mucho y los choferes ya nos conocen”, afirma.

Sam y Mayel ya grabaron un tema, que se llama “Te hice feliz”. El estilo que hacen es el reggaeton romántico, inspirados en grupos latinos. El objetivo es presentar al público ese tema con fotos y un videoclip. Para eso necesitan unos 5 millones de guaraníes, según estimaron. Además de cantar en los buses, se ofrecen para cantar y animar cumpleaños o fiestas. Interesados en ayudarlos o contratar sus servicios, pueden llamar al 0982 793 428.

Comments