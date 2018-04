Detienen a segundo sospechoso en el caso de la joven Sonia Patricia

Un segundo sospechoso en el asesinato de Sonia Patricia Amarilla Ortiz se presentó ante la Policía y quedó detenido. Se trata de quien habría facilitado el vehículo en el cual la víctima fue trasladada a varios sitios. El móvil del crimen sigue siendo un misterio pero el Ministerio Público cuenta con varios elementos de pruebas que se están analizando.

El detenido fue identificado como Luis Alberto Rojas Aguirre (29) domiciliado en Villa Policial, de Asunción. Además, de su poder fue incautado el vehículo con el cual habrían llevado a la víctima hasta el lugar de su ejecución. Se trata de un automóvil Toyota, tipo IST, blanco, con chapa BVB 256.

El sospechoso se presentó ante el Departamento de Investigación de Hechos Punibles, de la capital del país y luego trasladado hasta Alto Paraná. Conforme a la investigación, Patricia fue convocada a una cita y fue llevada por su propia pareja hasta el Km 4, donde abordó el vehículo del cliente. De allí recorrieron por varios sitios para luego ser ejecutada y posteriormente ser arrojada en un sojal de la localidad de Península, de Presidente Franco.

Rojas Aguirre prestó declaración por más de cuatro horas, ayer, ante la fiscal Analía Rodríguez, y cayó en varias contradicciones. El ahora detenido dijo que se presentó porque es inocente pero los investigadores explicaron que hay varios elementos que lo vinculan con el asesinato. En su declaración expresó que en el día y en la hora aproximada del crimen se encontraba durmiendo en la casa de su padre, ubicada en el Área 4, de Ciudad del Este, pero en ese mismo periodo de tiempo, la ubicación de su teléfono estaba situado en la zona de Presidente Franco, a igual que el teléfono de su primo, Enrique Gabriel Fernández Benítez (18). Este último fue detenido el domingo pasado e imputado por homicidio doloso por la fiscal Rodríguez.

“Estamos pidiendo relevamiento para ver cuál sería su situación. Prestó declaración y eso también estamos analizando porque los datos proporcionados no coinciden con los informes técnicos que tenemos. No concuerda su declaración con lo que tenemos sobre la ubicación de su teléfono”, resaltó la representante pública sobre la declaración de Rojas Aguirre. El mismo no fue procesado aún y debía ser nuevamente interrogado sobre la ubicación real de su teléfono celular.

Igualmente, la fiscal explicó que están analizando y extrayendo datos de imágenes de circuito cerrado de Presidente Franco, Área 4 , Tape Porã y de un hotel de Asunción.

SIN TESTIGOS

Hasta ayer a la tarde, la Fiscalía no contaba con ningún testigo del crimen. “A lo mejor hay pero hasta ahora no tenemos testigos. Solo contamos con la ubicación de ellos (víctima y sospechosos). En cada momento en que ellos se movían tenemos la ubicación por circuito cerrado y de los teléfonos móviles”.

Otra prueba importante con lo que cuenta la Fiscalía es el automóvil Toyota IST que fue incautado ayer. El mismo será enviado al laboratorio forense para extraer todo tipo de evidencias como posibles daños con arma de fuego, huellas dactilares, cabellos, fluidos corporales, entre otros elementos.

Podría haber más implicados en el crimen

Los investigadores no descartan que haya más implicados en el crimen de Sonia Patricia. Sospechan que los ahora detenidos están encubriendo a los demás cómplices. En cuanto al móvil del crimen es todo un ministerio, pues ni siquiera se pudo determinar si los ahora detenidos conocían o no con anterioridad a la víctima y qué motivos tendrían para acabar con ella. La ubicación del teléfono de los dos coincide con la ubicación de la zona donde la víctima abordó el vehículo IST.

Además, los detenidos niegan categóricamente alguna implicancia en el caso, es decir, no aportaron datos que pudieran esclarecer el crimen. El primero de los detenidos, Enrique Gabriel Fernández Benítez, había alegado que se le perdió su chip, pero las llamadas para contactar a la víctima se hicieron desde su teléfono celular, según consta en el registro de IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) del aparato que fue incautado de su poder.

