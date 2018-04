Horóscopo 25 de abril del 2018

ARIES: A pesar de que podrías trabajar menos, no te importa y tenés razón porque un negocio va a salir que te traerá una buena suma de plata. Una visita en tu casa de una amiga te pondrá feliz, pero ella te traerá noticias no tan buenas, ayúdala a superar su desesperanza. Ascenso a la vista para los empleados administrativos. NÚMERO PREDILECTO: 3 TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

TAURO: Una propuesta laboral inesperada podría cambiar tu vida si lo aceptas. Es seguro que modificaría tu rutina actual, pero es así que podrás progresar y perfeccionarte en tus actividades. Próximamente, una persona de tu entorno te ayudará a superar un momento económicamente difícil. NÚMERO PREDILECTO: 56

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

GEMINIS: Tu corazón vacila entre dos amores y no es la primera vez que no sabes lo que te conviene lo mejor. Los astros indican que para ti necesitas de una persona con carácter enérgico porque vos a veces falta de determinación; entonces eliminas cualquier pretendiente que no sea fuerte de carácter y estarás feliz. NÚMERO PREDILECTO: 27

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

CANCER: Por su posición la Luna, que es tu astro maestro, te va a perturbar a lo largo de la mañana; esperas la tarde para tomar una decisión importante que involucra a toda la familia, inclusive podes pedir consejos a personas mayores. Una invitación de último momento te permitirá conocer una persona interesante. NÚMERO PREDILECTO: 2

PIEDRA ENERGÉTICA: TOPAS

LEO: Próximamente sería beneficioso reunirte con tus colaboradores alrededor de un asado para estimularlos porque faltan de dinamismo y productividad. A pesar de que no te importa los que hablan mal de ti, cuídate de un joven en el cual tenés confianza; dice cualquier cosa para valorarse. Tus dolores de cabeza van a terminar. NÚMERO PREDILECTO: 94 COLOR DE LA SUERTE: VERDE OSCURO

VIRGO: Tus sospechas injustificadas, respecto a la fidelidad de la persona que comparte la vida contigo, envenenan tu vida y la de tu círculo próximo. Solteros, solteras, un encuentro sentimental por la tardecita les va a conmover; cálmense, resultará ser una aventurita nomás. Buena suerte en los juegos de casino. NÚMERO PREDILECTO: 17

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

LIBRA: El día no será fácil para todos; cierras bien tus puertas al salir porque los astros indican una visita desagradable en tu hogar. Te gusta la espontaneidad y la sinceridad en lo sentimental; entonces estudias bien la persona que quieres conquistar porque parece que no corresponde a tus criterios actuales. NÚMERO PREDILECTO: 29

TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE PLATA

ESCORPIO: Tu pareja no aguanta más tus ausencias repetidas tampoco tu falta de romanticismo; aprovechas del entorno astral bueno para cambiar de actitud. Antes de firmar cualquier documento importante o contrato, tomas consejos con un profesional, los astros indican que algunas cláusulas podría ocultar una trampa. NÚMERO PREDILECTO: 15 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

SAGITARIO: Tu facilidad para hablar y convencer a los demás te permitirá desarrollar tus negocios actuales y beneficiar de un apoyo financiero inesperado para agrandar tus actividades. Si todavía no tenés pareja, tu vida sentimental está pasando por un periodo astral propicio; aprovechas para encontrar la persona de tu vida. NÚMERO PREDILECTO: 57 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

CAPRICORNIO: El legendario egoísmo de tu signo y tu vanidad te hacen fracasar en NÚMEROsos emprendimientos, que sean profesionales como sentimentales. Llega el tiempo de aprender la diplomacia sino seguirás sufriendo los rechazos. Tu falta de disciplina en tu forma de comer es preocupante; cuidas mejor este ámbito de tu vida. NÚMERO PREDILECTO: 48

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

ACUARIO:La belleza no es todo en la vida; estarás más feliz con una persona afectuosa y cariñosa que con una lindísima que atrae todas las miradas pero te pone los nervios por causa de tus celos. Tu trabajo anda bien sin embargo, podes mejorar tus ingresos gracias a una actividad extra que te ofrecerá un amigo. NÚMERO PREDILECTO: 51 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

PISCIS: Una decepción sentimental no significa que tu vida está acabada; recupérate, hay tantas otras personas que gustarían acercarse a ti que no te quedarás en la soltería por mucho tiempo. Este disgusto amoroso afecta tus nervios, vete de paseo por el campo eso te calmará. Evitar las grandes apuestas en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 3

PIEDRA ENERGÉTICA: PERLA

Comments