Puenteguýpe 25 de abril del 2018

En Presidente Franco nadie quiere ser el mariscal de la derrota. Todos se tiran el fardo, por la nueva catastrófica derrota de los coloretes. También con los dirigentes que tienen… Uno es famoso por dejar un feroz agujero en la municipalidad y otro que logró protagonismo nacional por patear a una señora de 50 años, durante una transmisión en vivo de un programa de TV.

Todo el mundo se queja de Kelembu por no haber declinado su candidatura y permitir el triunfo de los colorados. Es un recurso muy bajo para justificar la inutilidad de un sector de los chovys. Perdés porque tu candidato no atrae, no por culpa de otros. Así nomás…

La Municipalidad de Ciudad del Este publicó en su prensa rentada una página de aviso de una resolución sobre paradas obligatorias ndaje… Lo llamativo es que la resolución de McLeod parece más un catálogo de negocios, que un documento oficial, dejando en evidencia la inutilidad municipal, por la falta de nomenclatura de las calles. Cada parada tiene el nombre de una empresa o comercio y no de la intersección de las calles donde están ubicadas. Péa la nde mejor intendente!!

