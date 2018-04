Pucheta responderá el lunes

El lunes, la ministra de Corte Alicia Pucheta comunicará si renuncia o no para asumir la vicepresidencia en reemplazo de Juan Afara, que se postula al Senado. Podría llegar incluso a la Presidencia, con la eventual renuncia de Cartes.

“Hasta el momento no renuncié, pero el lunes sí voy a dar ya una respuesta sobre el punto”, apuntó Pucheta, que oficialmente fue nominada por Cartes para reemplazar a Afara y eventualmente a él mismo, dado que se menciona que renunciaría en mayo.

“Les dije que paso a paso ustedes van a ir sabiendo las determinaciones que se van tomando y, en ese sentido, es importante destacar que en lo particular ya he consultado con mi familia y el lunes me voy a comunicar con ustedes para darles una respuesta”, insistió, a la vez de destacar que Cartes es el único que le planteó oficialmente su nominación, la cual debe ser aceptada por el Congreso.

“Yo ya había recibido la nota del presidente de la República cuando él en el Twitter había mencionado que se comunicó conmigo, y bueno, a partir de ahí ustedes saben que se produjo la renuncia del presidente de la República y a partir de ahí me iba a tomar un tiempo para pensar y consultar con mi familia”, indicó finalmente.

Fuente: ABC Digital.

