Fiscal general no permite que se audite gestión de Díaz Verón

“¿Por qué debo temer que la Contraloría venga y tenga que controlar (a la Fiscalía)?”, cuestionó en su audiencia pública la ahora fiscal general Sandra Quiñónez cuando aún postulaba al cargo. La misma ahora acciona de manera contraria.

El 5 de junio del año pasado, la actual fiscal general del Estado se presentó a la audiencia pública, requisito para acceder al cargo que actualmente ostenta. En ese momento no solo sostenía que “la primera persona que tiene que ser controlada dentro de la institución es el propio fiscal general del Estado”, sino también aseguraba “firmemente” que es la Contraloría la que debe auditar la institución.

Hoy ya en el cargo, Quiñónez pisoteó sus palabras, ya que comunicó a la Contraloría que, mediante una acción de inconstitucionalidad avalada por la Corte Suprema de Justicia, se dejaría la auditoría a la gestión anterior -de Javier Díaz Verón- en manos del Tribunal de Cuentas.

“Claramente les digo: por qué debo temer a ser controlado, por qué debo temer a que el órgano de control, la Contraloría General del Estado, venga y tenga que controlar. Soy un servidor público, me debo a ustedes, para eso me pagan, para eso tengo mi sueldo. ¿Por qué tengo que temer que un órgano de control ingrese y me audite? Yo tengo que ser la primera persona transparente y así exigir a los agentes fiscales su transparencia”, era otra parte del discurso pronunciado ante los miembros del Consejo de la Magistratura y otros presentes.

Mentir para acceder al cargo, por ejemplo, fue uno de los argumentos para enjuiciar políticamente a un ministro de Corte como el ahora saliente Miguel Óscar Bajac, ya que el mismo se expresó en contra de que los ministros se autodeclaren inamovibles; sin embargo, también se benefició con la medida.

“No sé cual es el temor”

“Nosotros, precisamente (durante las audiencias públicas), cuando consultamos a los postulante a la Fiscalía General del Estado si recurrirían a la Corte para impedir que la Contraloría pueda investigar o auditar la gestión en general, nos hablaban de que no iban a accionar, que van a desistir de la acción instaurada; sin embargo, parece que nos encontramos con la misma historia”, dijo el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Adrián Salas, sobre la acción de Sandra Quiñónez.

“No sé cuál es el temor, realmente se debería dejar (que investigue la Contraloría). Se puede incluso discutir la constitucionalidad del juzgamiento, del procedimiento de la Contraloría, pero si está establecida la figura y la posibilidad de revisar cuál es el problema; es lo que siempre digo”, insistió Salas.

