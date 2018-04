Puenteguýpe 27 de abril del 2018

La candidata corazón y celular, todavía no se curó de la catastrófica derrota. Además, se pasa buscando culpables, si la gente no votó por ella fue porque no convencieron sus videos. Hacer política va mucho más allá que aparecer en Facebook y tener muchos “Me Gusta” en las redes sociales.

*********

Hablando de derrotas monumentales, otra que perdió como en la guerra es Ña Pochontó. Respondiendo a la tradición de su líder, según comentaron, estuvo trabajando en contra del vicerrector. Anichéne!!!

*********

Lo que sí es seguro es que muchos heridos y contusos dejaron estas elecciones. Y otros tantos deberán buscar nuevos rebusques. La que sí estará contenta es la liberal pytã’i Zulma Gómez, quien se aseguró otros cinco años para negociar tranquilamente desde su banca y mofarse de los altoparanaenses. ¡¡¡Qué lindo!!!

Comments