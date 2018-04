Suman tres los imputados por la muerte de Sonia Patricia

Suman tres los imputados por el asesinato de Sonia Patricia Amarilla (19), ocurrido la semana pasada en la zona de Presidente Franco. La investigación está a cargo de la fiscal Analía Rodríguez, quien ayer imputó a Luis Alberto Rojas Miñarro, por homicidio doloso.

Días pasados la misma agente procesó por el mismo hecho al hijo de éste, Luis Alberto Rojas Aguirre (29), además a su sobrino, Enrique Gabriel Fernández Benítez. Los investigadores ahora trabajan en busca de circuitos cerrados que permitan corroborar la versión dada por el presunto autor confeso. El mismo relató que utilizó el auto de su hijo (Luis Alberto Rojas Aguirre) y el teléfono de su sobrino (Enrique Gabriel Fernández Benítez), para contactar y luego encontrarse con Sonia Patricia. Dijo que había solicitado los servicios sexuales de la joven, se encontraron, pero la descubrió colocando una pastilla en su bebida, discutieron y luego le propinó dos balazos en la cabeza.

Sin embargo, hasta ahora no se pudo corroborar su versión, pues no hay testigos que puedan confirmar que efectivamente era Rojas Aguirre y no su hijo el que estaba al mando del automóvil Toyota, modelo IST, chapa BVB 256, que abordó Sonia Patricia. Esto considerando que hay versiones de que el mismo se entregó y declaró culpable con la intención de que liberen a su hijo.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un sojal en la localidad de Puerto Península, distrito de Presidente Franco, el pasado 19 de abril. Tenía dos impactos de bala en su cabeza.

