Vecinos denuncian contaminación con minivertedero en el Área 2

Moradores del barrio Catedral, Ciudad del Este, denunciaron que un predio baldío de en la zona es utilizado como minivertedero, por carriteros e incluso por funcionarios de la comuna, que tiran sus basuras en el lugar. La situación genera malestar y mucho peligro por la cantidad de alimañanas y criaderos de mosquitos que se generan a consecuencia.

Los vecinos del lugar captaron imágenes e incluso videos, mostrando que personas particulares llegan con diferentes motocarritos a tirar basuras en el sitio, ya sean ramas cortadas, neumáticos y otros tipos de residuos. La misma situación se da también por parte de algunos funcionarios de la municipalidad (por el color naranja del uniforme que utilizan), según las denuncias.

Otro inconveniente grave es la cantidad de agua servida que despide olores desagradables en todo el vecindario. “Al costado de la calle Yatay hace años brota agua sucia y con olor fétido. Eso deteriora con el tiempo a la calle y realmente el lugar está muy contaminado”, manifestó Beatriz Larrea, una de las afectadas.

“Lo más grave es que esta situación se da a una cuadra del taller municipal, detrás mismo del club del Área 2. Allí tiran sus basuras. El lugar se llena de moscas, otros bichos y también mosquitos”, señaló.

Incluso recordó que en su barrio, algunas personas fallecieron en los últimos meses, con síntomas de dengue, pero que no hay confirmaciones oficiales.

Los vecinos aseguraron que ya hicieron llegar sus quejas a la comuna, pero no hay intervención. Intentamos hablar con la jefa del Medio Ambiente, lic. Miryam Cabral, pero no hubo respuestas.

ELEVADO ÍNDICE

Lo claro y concreto es que el barrio Catedral es una de las zonas con mayores índices de infestación larvaria, por la gran cantidad de predios baldíos que existen y porque en la mayoría de esos lugares se tiran cubiertas viejas.

El índice de contaminación llegó al 12% hace unos meses atrás, pero luego de algunas mingas ambientales la cifrá descendió.

DENGUE

Según los últimos registros sanitarios, en Alto Paraná ya fueron notificados casi 1.800 casos febriles, de los cuales cerca de 50 nada más fueron descartados y el resto queda como sospechoso.

Por laboratorio central se confirmaron 3 casos de dengue, pero se cree que la cifra sería más elevada, pero con confirmaciones de laboratorios de la zona.

