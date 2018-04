Desmantelan una red de explotación sexual de menores de edad

Una red de explotación sexual de menores de edad fue desmantelada por la Fiscalía de Trata de Personas. El jueves pasado allanaron un prostíbulo, en el barrio Loma Pucu de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. De allí rescataron una menor y detuvieron a la dueña del local. El procedimiento fue efectuado a raíz de la denuncia de otra adolescente de Ciudad del Este.

La investigación está a cargo de la fiscal Analía Rodríguez, de la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y explotación sexual en niños/as y adolescentes de Alto Paraná y Canindeyú. La agente explicó que desde hace varias semanas venían indagando sobre el grupo de presuntos explotadores. Esto en base a la denuncia de una adolescente de Ciudad del Este que supuestamente fue llevada hasta el citado prostíbulo por una mujer de esta misma ciudad, quien sería la captora de las víctimas. La denunciante aclaró que le prometieron trabajo de niñera, pero fue llevada hasta la prostíbulo donde habría sido drogada y obligada a mantener relaciones sexuales con varios “clientes”.

A raíz de estos datos, se efectuó el allanamiento del sitio que fue localizado días después, pues la menor no sabía donde estaba ubicado el lugar donde era explotada. La comitiva logró una orden judicial del juzgado penal de garantías de Santa Rosa del Aguaray, a cargo de Rodrigo Ponciano Valdez. El lugar donde funcionaba el prostíbulo era de apariencia una casa normal, con un cantina. Sin embargo, dentro de la vivienda había varias piezas precarias, donde se ofrecían servicios sexuales. En el lugar habían muchas mujeres quienes aseguraron no eran explotadas y que trabajan allí por su voluntad. No obstante, se encontraron a una adolescente, quien fue rescatada y entregada a su hermana. “En el caso de la menor, ella no puede estar en ese lugar de ninguna manera, fue entregada a su hermana. Le haremos un seguimiento a todas las personas estaban en el lugar así como se hizo con la denunciante para determinar si hay víctimas de trata”, expresó.

En el lugar fue detenida la dueña del local, identificada como Rumilda Ferreira Esquivel, quien en la víspera fue imputada por explotación sexual, por parte de la fiscal Analía Rodríguez. Además, detuvieron a Mónica Soledad Insfrán Rodríguez, quien posee orden de captura por Reducción.

Buscan a una captadora

Una mujer que sería la captora de las víctimas de trata de personas y explotación sexual, domiciliada en Ciudad del Este también fue identificada por los investigadores. La sospechosa no fue localizada, pues al enterarse de la denuncia habría huido de la ciudad, conforme a los datos.

