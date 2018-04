Las elecciones ya pasaron y ahora quedan los análisis, para no decir plagueos, de los diferentes sectores. Los que más hablan son por supuesto los que perdieron, pues deben justificar su derrota de alguna manera. “Hubiera ganado, si fulano me apoyaba; hubiera ganado si no fuera traicionado; hubiera ganado si no me robaran los votos”, fueron algunas de las justificaciones. Es posible que algunas de estas hipótesis hayan tenido influencia en los resultados, pero más allá de eso sería muy conveniente que los miembros de partidos o movimientos analicen la situación de los políticos desde otras perspectivas.

Está bien que se denuncie y se busque esclarecer las posibles irregularidades, pero también podrían verter sus miradas hacia sus respectivas agrupaciones y preguntarse: ¿por qué no me votaron? El político debe tomar conciencia de que el pueblo no es tonto y si bien muchos siguen eligiendo por los colores, una gran mayoría vota de manera consciente. Tal es así que los números indican que 1.205.310 personas votaron por el candidato colorado, Mario Abdo Benítez, y en contrapartida solo 748.915 votaron por la misma lista para el Senado. Esto implica que 456.395 colorados decidieron no hacer caso a la orden de votar de punta a punta. Esto quiere decir que la gente ya no vota por votar.

En vez de plaguearse y buscar excusas, los políticos deberían preguntarse porqué la gente no les considera una opción válida. Esta vez vimos fracasar a muchos candidatos repartidores de pollos contrabandeados, de medicamentos, de víveres, entre otros “obsequios” a cambio de votos. También fracasaron los candidatos vacíos de propuestas, los que recurren a campañas huecas de contenido y los de promesas incumplibles.

Estas elecciones deben servir para hacer una lista de todas las fallas que tienen como políticos. Sobre todo, aquellos candidatos jóvenes que son la esperanza de la renovación y reparación de la clase política.

Por Tereza Fretes Alonso

Comments