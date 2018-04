Pequeños comerciantes no repuntan las ventas en CDE

El movimiento comercial en Ciudad del Este fue escaso, pese a las expectativas que se tenían para el fin de semana, teniendo en cuenta los feriados del Día del Maestro y el Trabajador. Esta situación ya no sorprende a los trabajadores de la vía pública, quienes sostienen que ya vienen arrastrando la crisis hace años.

Se calcula que al menos 10 mil personas se dedican a la venta de artículos en las mesitas y casillas ubicadas en la vía pública, en el microcentro de Ciudad del Este. Este es el sector más afectado por el escaso movimiento comercial que se registra hace tiempo. Cuando se acercan feriados o fechas especiales, se espera un leve incremento de las ventas, sin embargo, esto no siempre ocurre.

El fin de semana hubo poca gente comprando en las calles del microcentro esteño, según informó Alfredo Meza, secretario de la Asociación de Vendedores de Artículos Electrónicos.

“La gente esperaba mucho para el sábado o el viernes, como cualquier otro fin de semana. No estamos repuntando desde hace bastante tiempo. Hay venta, pero no como esperamos”, manifestó.

Dijo que lo único que les queda es seguir resistiendo y esperar a que las cosas mejoren. “Somos personas con arraigo. Venimos sobrellevando como podemos el día a día. No es como antes, que en junio y julio había superávit. No sabemos si es por la situación política del Brasil, o por otros temas. Esperemos que en octubre, cuando se hagan las elecciones en Brasil, las cosas mejoren”, señaló Meza.

PRENDAS

Estamos en otoño y la mayoría de los puestos de venta ofrecen prendas abrigadas, frazadas y accesorios para los días de frío. Sin embargo, la venta no es masiva como en años anteriores en esta temporada del año.

“Ahora ya estamos a fines de abril, comienzos de mayo y las prendas para el invierno están saliendo muy poco. Hasta ahora está todo parado”, comentó Alfredo Meza.

Pese a la delicada situación, afirmó que no tienen otra alternativa más que esperar, ya que son muchas personas quienes dependen del comercio fronterizo.

“Son por lo menos 10 mil personas que dependen de la venta callejera diariamente, entre mesiteros, y casilleros. También están los taxistas, cambistas, motoqueiros”, dijo el gremialista.

Comments