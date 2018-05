Alicia Pucheta deja la Corte y se prepara para la vicepresidencia

La Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria, decidió aceptar la renuncia “indeclinable” de la ministra Alicia Pucheta de Correa, quien asumiría la vicepresidencia de la República y eventualmente podría llegar a ser presidente.

ASUNCIÓN. En la mañana de ayer Pucheta presentó su renuncia, ocasión en que expresó que el Poder Legislativo ahora tiene la atribución de “designar a la persona que considere idónea, capaz, para poder cubrir hasta la finalización de este mandato que, como todos saben, es de unos meses el cargo a vicepresidenta del Poder Ejecutivo”.

La misma se desempeñó como la primera mujer al frente de la Corte Suprema de Justicia y tras renunciar podrá asumir la vicepresidencia si es nombrada por el Congreso.

El propio Horacio Cartes fue quien propuso el nombre de Pucheta como su sucesora, aunque primero deberá asumir la vicepresidencia, cargo vacante tras la renuncia de Juan Afara.

De acuerdo a los rumores, Cartes presentaría su renuncia este mes para poder asumir su banca como senador en el Legislativo, por lo que Pucheta podría convertirse en la primera presidente del Paraguay en las próximas semanas.

“YA SABE QUE SERÁ NOMBRADA”

El exministro de la Corte Víctor Núñez y el presidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano, coincidieron en que Alicia Pucheta renunció como ministra porque “ya sabe” la decisión que tomará el Congreso. Es decir, nombrarla vicepresidente.

Para Víctor Núñez, la decisión de renuncia no fue apresurada, porque la Constitución se lo exigía solo si era elegida por el Congreso como vicepresidente. “Es correcto que renuncie, pero no era necesario que lo haga ahora. La Constitución no le exigía eso. La Constitución lo que le exige es que ella acepte (el cargo de vicepresidente) y luego renuncie”, expresó en conversación con radio ABC Cardinal. Agregó que Pucheta es una persona “seria y equilibrada. A lo mejor ella ya sabe qué es lo que va a ocurrir”, indicó, en cuanto a ser nombrada vicepresidente.

Por su parte, Rubén Galeano, expuso: “Ella misma mencionó la facultad que tiene el Congreso de nombrar al vicepresidente de la República. Esto ya lo hace anunciando la decisión que va a tomar el Congreso en ese sentido”, dijo.

Comments